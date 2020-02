La quattordicesima puntata del GF Vip 4, dopo la squalifica di Clizia Incorvaia e l’abbandono volontario di Andrea Montovoli, ha sancito anche l’ingresso di Sossio Aruta. L’ex cavaliere del trono over, oltre a poter rischiare di concludere questa esperienza televisiva prima del previsto per aver violato il regolamento del gioco, nel primo pomeriggio di oggi ha speso delle parole poco carine nei confronti di un ex gieffina. Il calciatore campano mentre si trovava in compagnia di Antonella Elia e di altri inquilini nel giardino della casa di Cinecittà, ha espresso il suo pensiero a proposito della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago Settembre, la coppia più discussa di questa edizione.

Nonostante la fidanzata di Pietro Delle Piane abbia preso le difese dell’ex tronista, precisando che in realtà è innamoratissima, il compagno di Ursula Bennardo ha considerato l'atteggiamento della 43enne sarda troppo aggressivo.

Sossio svela agli altri inquilini ciò che è accaduto fuori dalla casa del GF Vip

Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over, pur essendo soltanto da tre giorni nella casa del GF Vip, sta già facendo parlare di sé. Il compagno di Ursula Bennardo nelle ultime ore ha commesso un grosso errore, mettendo al corrente gli altri concorrenti di ciò che è accaduto fuori dal reality nelle ultime settimane.

L’ex volto di Uomini e Donne ha parlato sia della situazione del Coronavirus, e di alcune partite di calcio inerenti alla Serie B. A rendere pubbliche le dichiarazioni fatte da Sossio è stato in primis il sito Fanpage, facendo notare come gli autori del programma condotto da Signorini abbiano richiamato il concorrente immediatamente nel magazzino. Nello specifico l’attaccante del Mesagne, durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto e ad Asia Valente ha svelato che a Milano, Lombardia, Umbria, Emilia-Romagna e in Veneto, la gente gira con le mascherine.

Ad altri inquilini, invece Sossio ha riferito i risultati sportivi del Benevento.

L’ex cavaliere del trono over esprime il suo pensiero sulla relazione tra Pago e Serena

In attesa di sapere se nel prossimo appuntamento serale del reality il nuovo gieffino verrà richiamato dal conduttore per le esternazioni fatte ricevendo qualche punizione, non sono passate di certo inosservate le critiche che lo stesso ha rivolto a Serena Enardu.

Sossio mentre si trovava nel giardino del GF Vip per prendere il sole, si è confrontato con Antonella Elia esprimendo il suo pensiero sull'ex tronista, con queste seguenti parole: “Io sono abituato a non giudicare nessuno se non lo conosco, però lei non l'ha trattato benissimo”. Sempre sull'influencer sarda, l’ex cavaliere del trono over ha aggiunto che doveva cercare Pago dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, specificando che lui dopo aver sbagliato come lei è andato subito a ricercare la sua compagna con cui adesso ha una bambina. Per finire il calciatore originario di Castellamare di Stabia ha terminato il suo discorso dicendo che l’ex tronista Serena è stata troppo aggressiva.