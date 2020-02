Continuano le anticipazioni della famosa TV Soap Un posto al sole in onda, da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020, su Rai 3 in prima serata alle ore 20:45. Le nuove anticipazioni della soap svelano che Fabrizio capirà che non uscirà dal carcere. Nel frattempo, Arianna si preparerà per partire verso il Madagascar, mentre Filippo prenderà la decisione di assumere Cristina.

Un posto al sole: Filippo assumerà Cristina

Le trame delle puntate della soap Un posto al sole, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, rivelano che Filippo deciderà di assumere Cristina come skipper.

Serena prenderà una dura decisione a causa dei problemi nel rapporto con suo marito. Intanto, Michele e Vittorio porteranno avanti l'inchiesta ma ciò farà crescere molti dissensi nel pastificio. Marina cercherà di aiutare Fabrizio, il quale nel mentre si trova in carcere. Nel frattempo, Arianna si preparerà per partire verso il Madagascar ma una sorpresa improvvisa la tratterà in città ancora per un po'.

Attraverso l'aiuto di Roberto, Marina continuerà a stare vicino emotivamente a Fabrizio. Nel frattempo, la maturità di Vittorio renderà molto fieri Michele e Vittorio.

Niko si troverà a fare da paciere e da tramite tra Serena e Filippo. Dopo una lunga riflessione, la coppia deciderà di incontrarsi per prendere una decisione definitiva.

Un posto al sole al 13 marzo: Guido farà un passo falso

Nelle nuove anticipazioni della soap Un posto al sole le decisioni di Serena non sarà accettata dal marito Filippo. Dall'altra parte, Leonardo si avvicinerà sempre di più alla ragazza.

Nel frattempo, Fabrizio capirà che non sarà facile per Marina farlo uscire dal carcere, ma la ragazza non vuole mollare la presa. Sopraffatto dalla gioia che il figlio diventerà un giornalista, Guido commetterà un passo falso. In questa sua brutta situazione, Alberto riceverà per telefono un'offerta di lavoro. Questa sua momentanea felicità non gli farà notare una brutta notizia.

Spoiler Upas: Filippo e Serena si separano

Intanto, Vittorio abbandonerà il ruolo di giornalista e deciderà di affiancarsi a Guido. L'uomo ha bisogno di andare a vivere nel seminterrato. Dopo che la moglie ha deciso di separarsi da lui, Filippo cercherà di confrontarsi nuovamente con Serena. Infatti, mentre lui si incontra con Cristina, la moglie si incontrerà con Leonardo. Quest'ultimo le consiglierà di non farsi influenzare dalle parole dell'uomo. L'incontro con il boss Tregara metterà in difficoltà fisica e mentale Alberto. Nel frattempo, Guido chiederà scusa a suo figlio e cercherà di fare pace con lui.

Le nuove puntate della soap tv Un posto al sole faranno emergere molte novità sconvolgenti.