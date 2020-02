Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli tornano a far parlare di loro per alcune affermazioni rivolte nei confronti di Pacifico Settembre, che all'inizio del Grande Fratello Vip 4, aveva dimostrato di essere un personaggio molto forte all'interno del Reality Show. Ma ora la situazione sarebbe cambiata, in quanto secondo il deejay, Pago rischierebbe di uscire dalla porta rossa. Tesi condivisa dall'attore bolognese, in quanto convinto che il pubblico italiano si sia stufato della storia tra il cantante e l'ex tronista.

Patrick e Andrea Montovoli contro Pacifico Settembre al GF Vip 4

Domani 21 febbraio andrà in onda su Canale 5 la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, dove si scoprirà il nome dell'eliminato della settimana tra Pacifico Settembre e Licia Nunez. Una nomination sentita da tutti gli inquilini, tra cui Patrick Ray Pugliese. A tal proposito, il deejay ha espresso la sua preferenza nel corso di una chiacchierata in camera da letto con l'attore Andrea Montovoli.

Se Serena Enardu tramite il suo profilo Instagram ha inviato i suoi seguaci a salvare Pago, in quanto la persona più onesta del reality show, Patrick e Montovoli sono di tutt'altro avviso.

Entrambi i concorrenti, infatti, preferirebbero che uscisse il cantante, invece dell'attrice, reduce dal successo de 'Le Tre Rose di Eva'. In pratica, Ray Pugliese ha dichiarato di ritenere che il percorso di Pacifico all'interno del GF Vip 4 sia ormai esaurito. Tesi concordata da Montovoli, che ha detto queste testuali parole: "Prima dell'arrivo dell'Enardu, Pago era invincibile".

Ray Pugliese vuole l'uscita di Pago dal Grande Fratello Vip 4

A poco meno di 24 ore dalla diretta del GF Vip 4, Ray Pugliese e l'attore Montovoli hanno ipotizzato quale sarà il destino di uno dei favoriti di questa scoppiettante quarta edizione. In particolare, i due amici sono concordi che ad uscire dalla casa di Cinecittà sarà Pacifico Settembre, in quanto è rimasto un po’ bruciato dall'arrivo di Serena.

Inoltre, l'ex inviato di 'Striscia La Notizia' ha detto che il cantante ha terminato il suo percorso qua dentro, mentre l'attore emiliano ha ironizzato con queste parole: "Ci siamo rotti noi da dentro, figurati la gente fuori". A tal proposito, Patrick e Andrea non sono nuovi ad uscite del genere, visto che pochi giorni fa si erano lamentati della mancanza di spazio riservato agli altri concorrenti in puntata, a favore della Serena-Pago story.

Dall'altro canto, la Enardu ha pubblicato alcune storie sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ha fatto affermazioni molto forti nei confronti di Montovoli, colpevole di fare branco e di non essere leale.

Non ci resta che attendere, domani 21 febbraio, per vedere se il cantante uscirà veramente dal Grande Fratello Vip 4.