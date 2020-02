Iniziano le rivalità all'interno della casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, il Reality Show tra i più amati in questo momento dagli italiani. In queste ultime ore Pacifico Settembre, in arte Pago, ha fatto delle critiche nei confronti di due inquilini della casa di Cinecittà. In particolare, il cantante ha attaccato Patrick Ray Pugliese e l'attore Andrea Montovoli per l'atteggiamento avuto in questi ultimi giorni all'interno del programma condotto da Alfonso Signorini.

Pago critica Patrick Ray Pugliese al Gf Vip

Le affermazioni di Pago tornano a far discutere i seguaci del Grande Fratello Vip dopo che quest'ultimo aveva pesantemente attaccato la modella Fernanda Lessa. Questa volta, il cantante ha voluto esprimere la propria opinione sulla lite, ormai chiacchieratissima, tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. A tal proposito, sembra che tra i due inquilini sia tornato il sereno dopo che il deejay ha chiesto scusa all'ex soubrette di Mike Bongiorno nel corso della giornata di ieri.

Tuttavia, alcuni concorrenti hanno voluto commentare l'atteggiamento avuto da Patrick nei confronti dell'Elia. Se il conduttore Michele Cucuzza ha preso le difese dell'uomo nel corso di un'intervista al sito ufficiale del reality show, Pacifico Settembre ha ampiamente criticato il comportamento aggressivo di Ray Pugliese, definendolo 'davvero imbarazzante'. Poi, non contento, si è scagliato contro Andrea Montovoli, attualmente al centro del Gossip per aver raccontato di aver trascorso un periodo in carcere.

Pacifico Settembre contro Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip

Ebbene sì, Pacifico Settembre sta dimostrando di non sopportare la presenza di Ray Pugliese e Andrea Montovoli all'interno del Gf Vip 4 dopo l'eliminazione della fidanzata Serena Enardu. A tal proposito, il cantante sardo ha puntato il dito contro l'attore bolognese accusandolo di aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti, appena la sua fidanzata è entrata nella casa di Cinecittà.

Inoltre, il nominato della settimana ha riferito di non capire il motivo di tanto astio verso di lui.

Per questo motivo, Pago ha dichiarato di esserci rimasto molto male, in quanto Andrea era una delle persone su cui poteva contare all'interno del reality show. A tal proposito, il fidanzato della Enardu ha riferito queste testuali parole: 'Si è alleato contro di me e si è messo in coppia con Patrick'. Forti affermazioni che saranno toccate durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in programma venerdì 21 febbraio su Canale 5, dove il cantante dovrà vedersela con l'attrice Licia Nunez al televoto.

Chi resterà all'interno del gioco? Non ci resta che attendere ancora pochi giorni.