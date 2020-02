Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip 4, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda venerdì 21 febbraio con la tredicesima puntata. Uno dei protagonisti di questa quarta edizione è stato senza dubbio Michele Cucuzza, uscito due settimane fa dal gioco. A tal proposito, l'uomo è stato intervistato dal sito ufficiale della trasmissione, dove ha fatto delle importanti dichiarazioni su alcuni suoi ex compagni d'avventura. Il conduttore, che potrebbe approdare a Mediaset alla conduzione di Mattino 5 Weekend, ha confessato che gli piacerebbe che Adriana Volpe vincesse il programma, mentre ha tuonato contro Antonella Elia, definendola un'ottima attrice.

Michele Cucuzza su Adriana Volpe: 'Ha leadership'

Michele Cucuzza è stato uno degli inquilini più amati dei telespettatori del Grande Fratello Vip 4. A distanza di due settimane dalla sua eliminazione, il conduttore ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del reality show, condotto da Alfonso Signorini, dove ha detto la sua su alcune dinamiche presenti all'interno della trasmissione. A tal proposito, l'uomo ha dichiarato di essersi goduto a pieno l'esperienza, visto che è abituato a stare fuori casa per lunghi periodi di tempo.

Inoltre, ha affermato di aver legato con Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Denver e Adriana Volpe. Proprio su quest'ultima, Cucuzza ha rivelato che l'ex conduttrice di 'Fatti Vostri' ha leadership, in quanto ha l'attitudine di dirigere un gruppo; una qualità che non ha niente a che vedere con la strategia.

Il conduttore tuona contro Antonella Elia del Grande Fratello Vip

Durante l'intervista al sito ufficiale del Grande Fratello Vip 4, il conduttore ha espresso la sua opinione sulla lite furibonda tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che ha scatenato critiche a non finire sui social.

Nel dettaglio, Cucuzza ha dichiarato che il deejay è straordinariamente dolce, mentre l'ex soubrette di Mike Bongiorno recita in una maniera divina. Inoltre, Michele ha confessato che non bisogna scandalizzarsi per i toni bruschi usati da Patrick e l'Elia durante la litigata trash, in quanto tutti gli inquilini ambiscono a vincere il montepremi finale.

Antonio Zequila, possibile vincitore del GF Vip 4

Infine, Michele ha fatto il pronostico sul possibile vincitore di questa quarta edizione del GF Vip 4. In particolare, il giornalista ha dichiarato che gli piacerebbe che vincesse Antonio Zequila tra gli uomini ed Adriana Volpe per la sua capacità di diventare leader, sebbene non escluda una possibile vittoria dell'attrice Licia Nunez e l'influencer Clizia Incorvaia, attualmente al centro del pettegolezzo per la sua nuova storia d'amore con Paolo Ciavarro.