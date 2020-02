La fortunata fiction Don Matteo 12 (con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta), dopo diverse variazioni di palinsesto durate ben due settimane, tornerà a occupare la prima serata del giovedì di Rai 1 a partire da oggi, 20 febbraio. Le anticipazioni del sesto episodio che, invece, verrà trasmesso il 27 febbraio 2020, raccontano che, come di consueto, la trama sarà ancora ispirata ai dieci comandamenti. Protagonista dell'episodio sarà il sesto: non commettere atti impuri. Secondo le prime anticipazioni, il maresciallo Nino Cecchini mediterà di lasciare il proprio posto di lavoro dopo non aver ottenuto una promozione.

Lo zio di Lia vorrà provare la carriera d'influencer e per riuscire nel suo intento si rivolgerà ai The Jackal.

Trama 6ª puntata: Ines conosce il padre Sergio, Anna non perdona Marco

Le disavventure del parroco della città di Spoleto continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Gli spoiler relativi alla sesta puntata intitolata “Non commettere adulterio”, e che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai giovedì 27 febbraio 2020 a partire dalle ore 21:25, si preannunciano ricchi di colpi di scena.

L’amato parroco Don Matteo, protagonista della Serie TV di successo, questa volta sarà alle prese con il delicato incontro tra due familiari. Ines non potrà più rimandare un momento della sua vita molto importante, ovvero la conoscenza del padre biologico, che si rivelerà essere Sergio La Cava, che nel frattempo si avvicinerà sempre di più ad Anna. Intanto quest’ultima non riuscirà ancora a perdonare l’ex fidanzato Marco.

La capitana di Spoleto, oltre a voler dimenticare il tradimento del Pm Nardi, potrebbe essere pronta a intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Sara agitata a causa di un uomo del suo passato, Cecchini vuole diventare un influencer

Successivamente in caserma ci sarà un altro problema da risolvere, riguardante Sara Santonastasi: la donna farà i conti con il suo passato, non appena un misterioso uomo ritornerà nel suo presente.

Purtroppo lo sconosciuto individuo, a causa della sua insistenza, procurerà una grande tensione alla nuova capo procuratrice. Nel contempo Cecchini, parecchio deluso dai suoi colleghi per non aver ottenuto nessuna promozione a lavoro, avrà intenzione di dare le dimissioni, ma non è tutto. Il maresciallo vorrà intraprendere la carriera d'influencer, ma per diventare una star del web si servirà dell’aiuto di alcuni tutor d'eccezione: i The Jackal. Per terminare, ci saranno dei presupposti per poter vedere Ines e il padre Sergio formare una vera famiglia, ma soltanto in un secondo momento, ovvero grazie all’intervento di Anna che si legherà ulteriormente al padre della bambina.