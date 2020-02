Cresce l’attesa da parte dei fan del Grande Fratello Vip 4, per poter seguire su Canale 5 una nuova puntata serale del reality. Intanto sul web iniziano a circolare le prime preferenze, sui concorrenti favoriti di questa edizione. Secondo i bookmakers di Eurobet al momento a potersi aggiudicare la vittoria finale della trasmissione è Patrick Ray Pugliese, che oltre a dare il meglio di sé, la scorsa settimana ha tenuto banco con la discussione accesa avuta con l’inquilina Antonella Elia.

Le quote scommesse sui favoriti del Grande Fratello Vip: Patrick Ray Pugliese al primo posto

Nonostante il programma condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti ad aprile 2020, sul web ci sono già delle preferenze sui concorrenti ancora in gioco. Secondo le quotazioni dei bookmakers per adesso a non avere nessun rivale è l’ex gieffino Patrick Ray Pugliese con il 2,75. Ebbene sì il 42enne di origini iraniane è il principale favorito per la vittoria del Reality Show anche se va spesso in nomination, e si tratta della sua terza partecipazione al format prodotto da Endemol Shine Italy.

Il cantante sardo Pago invece, dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà di Serena Enardu, ha smesso di essere uno dei super favoriti del Grande Fratello Vip. Il 48enne è seguito da Adriana Volpe, ed è al terzo posto della classifica del vincente con Paolo Ciavarro con il 5. Dopo Clizia Incorvaia che nelle quote si trova a 10, c’è Antonella Elia con il 7,50 che lo scorso lunedì è stata sbugiardata in diretta televisiva dal conduttore dopo aver accusato Patrick di averla spintonata.

Anticipazioni della puntata del 21 febbraio

Dopo i colpi di scena che hanno caratterizzato il Grande Fratello Vip nel dodicesimo appuntamento in prima tv assoluta, il reality farà compagnia ai telespettatori anche domani sera venerdì 21 febbraio 2020. A seguito dell’uscita di Serena Enardu, i fan nella 13^ puntata scopriranno chi verrà eliminato tra Pago Settembre e Licia Nunez attualmente al televoto.

Il cantante sardo è stato nominato dagli altri concorrenti, per essersi allontanato dal gruppo dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà di Serena. Intanto Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, si sono trovati d’accordo su chi dovrà uscire questa volta dalla casa più famosa d’Italia tra Pacificio e l’attrice nota per essere una delle protagoniste della fiction “Le tre rose di Eva”. L’ex gieffino e il 34enne romano, credono che Pago sia più a rischio poiché sia stato penalizzato per aver condiviso questa esperienza televisiva con la fidanzata. Per quanto riguarda le tre candidate Asia Valente, Teresanna Pugliese, e Sara Soldati, soltanto una di loro potrà diventare a tutti gli effetti una nuova concorrente ufficiale del GF Vip.

Infine nel corso della serata Signorini oltre a cercare di approfondire il rapporto nato tra Paolo e Clizia, che nelle scorse ore ha avuto un momento di riflessione, tornerà a parlare anche di Pago e Serena.