Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci la trama delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra domenica 23 e venerdì 28 febbraio 2020. Nonostante Irene l’abbia informata ampiamente sulla pericolosità di Dori, Maria decide ugualmente di continuare a farsi curare da lei, contando sul fatto che sarà in grado di tenerla sotto controllo. La Castaneda è però consapevole che sta correndo un grave rischio. Nel frattempo, Carmelo e Severo mettono a punto un piano per scoprire se Fernando stia tramando qualcosa.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando smascherato da Severo e Carmelo

Sebbene il ritorno di Padre Anselmo abbia dato nuovo slancio agli abitanti di Puente Viejo, incoraggiandoli a resistere, la cittadina sembra avere i giorni contati a causa del progetto di costruzione della diga portato avanti dal sottosegretario Morales. Gli sforzi di Anselmo, Don Berengario e Francisca per fermare il politico non hanno infatti portato a nessun risultato utile. Nel frattempo, Fernando cade nella trappola tesagli da Severo e Carmelo: si scopre così che Garcia Morales è lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando e che quest’ultimo è in combutta con lui.

Trame Il Segreto: Don Anselmo sospetta di Esther, Morales vuole vendicarsi

Don Anselmo sospetta che Esther non sia veramente la figlia di Don Berengario, come lei afferma. Dopo averne parlato apertamente con l’amico, questo si rifiuta però di prendere in considerazione tale ipotesi, dato che in gioventù ha effettivamente avuto una relazione con Marina, colei che la ragazza afferma essere sua madre.

Dietro richiesta di Irene, Anacleto fa pubblicare sul suo giornale un articolo per denunciare i soprusi di Morales. Il politico, però, non la prende bene e minaccia di colpire Puente Viejo ancora più duramente. Che sia arrivata la fine per la cittadina?

Spoiler Il Segreto: la morte dell’infermiera Vilches per mano del Mesia

Dopo aver narcotizzato Maria e averla legata a letto, Dori minaccia di ucciderla con un bisturi.

Intanto si presenta in paese, Marina, la madre di Esther, perché preoccupata che possa venire a galla la sua relazione con Berengario. Esther invita poi la madre ad andare via, ma senza successo. L’improvviso ritorno del Mesia a La Habana fa sì che l’infermiera Vilches rinunci a fare del male a Maria. In seguito, Fernando si trova a parlare solo con Dori e la pugnala con il bisturi che aveva usato per minacciare Maria, non prima di averle giurato eterno amore. Finisce così nella maniera più tragica il legame malato tra Dori e il Mesia. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.