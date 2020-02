L’eliminazione di Serena Enardu, avvenuta nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, continua ad essere al centro del gossip. Nelle ultime ore un concorrente si è espresso duramente nei confronti dell’influencer sarda, arrivando addirittura a considerarla la causa della probabile uscita di Pago Settembre nel prossimo appuntamento serale. Si tratta di Patrick Ray Pugliese, che senza pensarci troppo ha rivelato ad Andrea Montovoli che secondo lui il percorso del cantante sardo nel Reality Show, sia stato rovinato dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Intanto Serena, tramite una storia su Instagram, ha attaccato l’attore romano che di recente ha fatto emozionare il pubblico raccontando il suo doloroso passato, accusandolo di aver fatto di tutto per eliminare Pago. La compagna di quest’ultimo, in particolare, è convinta che il Montovoli stia portando avanti una strategia ben precisa.

GF Vip, Patrick duro con Serena: ‘Ha bruciato Pacifico’

Il concorrente Patrick Ray Pugliese, nella giornata di mercoledì 19 febbraio ha criticato Serena Enardu nonostante la diretta interessata non abbia modo di replicare poiché è stata eliminata lo scorso lunedì perdendo contro Fabio Testi.

Tutto è cominciato quando l’ex gieffino ha fatto dei pronostici sulle nomination di Pago e Licia Nunez, mentre si trovava in camera con Andrea Denver e Andrea Montovoli. Non appena quest’ultimo ha ipotizzato chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico Patrick, con la solita sincerità che lo contraddistingue, ha affermato che ad uscire sarà Pago.

A questo punto, l’attore ha chiesto al coinquilino che di recente si è scontrato con Antonella Elia di spiegargli le motivazioni del suo punto di vista. Ray Pugliese, senza pensarci due volte, ha dichiarato che secondo lui il cantante sardo abbia esaurito il suo percorso. Sempre durante la lunga conversazione, Patrick si è espresso in maniera abbastanza dura nei confronti dell’ex inquilina Serena, con queste seguenti parole: “Pago è finito qua per la sua storia di Temptation, però ha pianto tre settimane.

Poi è arrivata la Enardu e non è stata amata, in più non ha fatto nemmeno una bella figura, quindi ha bruciato Pacifico”. Anche Andrea ha fatto capire ai telespettatori di pensarla allo stesso identico modo dell’amico, dichiarando che prima dell’arrivo della 43enne sarda al GF Vip, l'ex marito di Miriana Trevisan era invincibile. Inoltre il Montovoli ha proseguito dicendo che in base all’uscita di questa settimana, si capirà se anche il pubblico del Grande Fratello Vip si sia stancato della storia d’amore di Serena e Pacifico. Ebbene sì, per sapere se la tesi di Patrick e Andrea sarà giusta, ovvero se a terminare questa esperienza televisiva sarà veramente Pago, non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata in programma su Canale 5 il 21 febbraio.

La Enardu contro Andrea Montovoli: ‘Vuole far uscire Pago’

Mentre Patrick e Andrea Montovoli sono convinti che Serena Enardu non abbia fatto niente per farsi amare dal pubblico, l’ex tronista non è rimasta in silenzio nemmeno fuori dalla casa più famosa d’Italia. Nelle scorse ore, infatti, l’influencer sarda si è scagliata proprio contro l’attore. La 43enne, dopo aver visto Pago deluso dal Montovoli per essersi allontanato da lui a seguito del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha detto la sua sui social. L’ex volto di Uomini e Donne ha criticato l’atteggiamento del 34enne romano, sul proprio profilo Instagram affermando: “Ho sentito che stanno cercando di far votare Pago per farlo uscire dalla casa, perché il signor Montovoli decide come e quando io e lui dobbiamo stare insieme.

Prima non andava bene che io entrassi perché doveva finire il suo percorso da solo. Adesso sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della casa per sollecitare i fan a votare Pacifico perché vuole che noi stiamo insieme”. Per finire Serena, oltre a prendere le difese del proprio fidanzato aggiungendo che se vuole uscire per stare con lei non lo decide Andrea o il gruppo, ha fatto un appello ai fan invitandoli a far rimanere Pago in gioco perché è la persona più vera e onesta.