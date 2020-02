A Un posto al sole sono in programma nuove puntate ricche di novità e colpi di scena per i telespettatori della soap partenopea. Secondo le anticipazioni della settimana che va dal 2 al 6 marzo, Alberto manipolerà Clara, mentre Leonardo continuerà ad intromettersi tra Serena e Filippo. Intanto, dopo la morte di Rosato, Giovanna proseguirà le indagini per scoprire come sono andate le cose e Fabrizio rischierà grosso. A Palazzo Palladini continueranno i malumori per le ristrutturazioni delle cantine a cui Alberto si opporrà.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 marzo, Niko vorrà acquistare la macchina di Alberto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 6 marzo raccontano che per i protagonisti sarà una settimana importante. Alberto, tornato a Palazzo Palladini, metterà i bastoni tra le ruote ai condomini che vorranno procedere con le modifiche delle cantine. Niko, inoltre, vorrà acquistare la macchina dell'avvocato, ma questa sua iniziativa non troverà il consenso dei suoi genitori e di Susanna. Nel frattempo, Alberto riuscirà nuovamente a manipolare Clara, facendola desistere dalla sua decisione di abortire.

Nunzia proverà a far ragionare la figlia, cercando di convincerla dell'inaffidabilità dell'uomo che ama, ma la ragazza sarà totalmente in balia di Alberto.

Giovanna indagherà sulla morte di Rosato

Le trame di Un posto al sole della settimana fino al 6 marzo rivelano che dopo la morte di Sebastiano Rosato si indagherà per scoprire come si sono svolti i fatti. Giovanna apprenderà nuovi elementi che la porteranno a pensare che Fabrizio abbia una grossa responsabilità riguardo alla morte di suo zio.

Accanto a Marina ci sarà ancora una volta Roberto che le darà tutto il suo sostegno. Nel frattempo, a Palazzo Palladini arriverà Mastro Peppe, il simpatico capocantiere che si occuperà dei lavori per ristrutturare le cantine destinate a Vittorio e Patrizio, ma a causa di Alberto non avrà vita facile. Tra Filippo e Serena continueranno le distanze, dovute soprattutto alla presenza di Leonardo. I coniugi dovranno affrontare ulteriori contrasti a causa dello spasimante di Serena e le loro strade sembreranno davvero arrivate ad un punto di inevitabile separazione.

Franco, invece, sosterrà Niko per l'acquisto dell'auto, riuscendo a tenere sulle spine l'avvocato Palladini durante la negoziazione.

La soap di Rai 3, Un posto al sole, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 20:45. La varietà delle storie e il giusto equilibrio tra la serietà e la leggerezza degli argomenti trattati riesce a conquistare il favore di varie fasce di telespettatori, registrando ottimi ascolti.