Serena Enardu è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4: a deciderlo sono stati gli addetti ai lavori a quasi un mese dall'inizio del reality. La sarda, dunque, due sere fa è entrata nella Casa ed ha cominciato a gareggiare alla pari con tutti gli altri personaggi famosi che sono reclusi da settimane. Questa mossa degli autori, però, non ha convinto quasi nessuno: Salvo Veneziano, per esempio, si è esposto sui social network per provare a spiegare che l'ingresso dell'infuencer nel cast serve solo per risollevare gli ascolti; Cristina Plevani, invece, ha parlato di diversità di trattamento e assoluta indifferenza sulle decisione prese dal pubblico.

Salvo sul Grande Fratello Vip: 'Ascolti più importanti di tutto'

Nel corso della seconda puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il pubblico aveva detto "no" alla possibilità che Serena Enardu potesse entrare nella Casa e ci restasse per una settimana. Due sere fa, venerdì 31 gennaio, Alfonso Signorini ha informato i telespettatori che l'influencer non solo avrebbe fatto una sorpresa romantica a Pago, ma che d'ora in poi sarebbe diventata una concorrente ufficiale.

Sono stati tantissimi i commenti di protesta scritti sui social network in merito alla decisione assolutamente non democratica che hanno preso gli autori del reality, andando volutamente contro il volere della gente pur di provare a risollevare gli ascolti.

Anche Salvo Veneziano, espulso dal gioco dopo le frasi volgari su Elisa De Panicis, si è esposto in rete per dire la sua su questa vicenda che da ore è sulla bocca di tutti. "Ragazzi, non avete capito che gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico, che aveva votato per tirarla fuori. Rassegnatevi", ha digitato il siciliano in merito all'ingresso della compagna di Pago nel cast del GF Vip.

"Lui è un bravo ragazzo, ma lei è lì solo per popolarità e denaro. Improvvisamente le è tornato l'amore", ha aggiunto l'ex concorrente sulla new entry del programma Mediaset.

Cristina Plevani critica la quarta edizione del Grande Fratello Vip

Tra i tanti personaggi famosi che hanno commentato l'ottava diretta del Grande Fratello Vip, c'è anche la vincitrice della primissima edizione. Cristina Plevani, infatti, ha usato Instagram per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti delle scelte assolutamente non democratiche degli addetti ai lavori, soprattutto in merito alla vicenda Pago-Serena.

"Il pubblico è talmente sovrano che Serena la fanno concorrente. Perché far votare nelle puntate precedenti allora?", si è domandata con tono palesemente polemico la bagnina.

La bresciana, inoltre, è insorta contro il trattamento di favore che riceverebbero alcuni inquilini: "Un'edizione senza regole. Tante simpatie e protetti, concorrenti di Serie A e di Serie B. Complimenti".

Anche Serena Garitta ha detto la sua sull'ingresso della Enardu nel cast del reality: "Sposta il vestito per far vedere le gambe. L'amore ai tempi del GF e del filtro Lisa&Lena".

Serena concorrente del Grande Fratello Vip: il pubblico non ci sta

Non solo i personaggi famosi si sono esposti sui social per protestare contro l'ingresso di Serena nel cast del GF Vip 4; anche la gente, la stessa che aveva votato per non vederla nella Casa qualche settimana fa, è insorta venerdì sera.

"Dopo che il pubblico ha detto 'no', il programma la fa entrare. Tutto studiato, tutto saputo", "Dite che il pubblico è sovrano, abbiamo votato no, e ora ce la piazzate come concorrente?", "È una vergogna", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti su Twitter, Facebook e Instagram il 31 gennaio.