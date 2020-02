Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Uomini e donne, la popolare trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 che tornerà in onda lunedì 3 febbraio con degli appuntamenti a dir poco scoppiettanti. Le anticipazioni sul programma rivelano che lo scorso 30 gennaio c'è stata una nuova registrazione del trono over, la quale ha avuto ancora una volta come protagonista la dama torinese Gemma Galgani, che ha scelto di chiudere la frequentazione con Emanuele, il cavaliere con cui stava approfondendo la conoscenza.

Uomini e donne, Trono over: la Galgani chiude con Emanuele

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Gemma aveva scelto di conoscere meglio il cavaliere Emanuele, con il quale c'è stato anche un incontro fuori dagli studi. Il cavaliere fin dal primo momento non ha nascosto il suo interesse per la dama torinese, ammettendo di voler 'andare subito al sodo' e questa cosa ha intrigato la dama.

La Galgani in studio ammetterà che con Emanuele ci sono stati diversi baci, ma uno di questo lo ha definito 'umido' e per tale motivo ha scelto di non andare avanti con la frequentazione.

Parole che in studio lasceranno meravigliato lo stesso Emanuele, il quale raccontando la sua versione dei fatti ha aggiunto che quasi sono finiti a fare la doccia insieme.

Affermazioni che scateneranno l'ira di Tina Cipollari, la quale nuovamente si scaglierà contro la dama torinese, sostenendo che quando Emanuele è entrato in studio, Gemma non avrebbe fatto altro che guardargli le parti intime. Per Tina questa sarebbe una sana dimostrazione del fatto che la Galgani in realtà sarebbe interessata soltanto al sesso e non alla costruzione di una relazione duratura e stabile.

Le anticipazioni su Uomini e donne, inoltre, rivelano che nonostante gli attacchi di Tina, Gemma andrà avanti per la sua strada, ripetendo a più riprese che quel bacio umido le ha fatto capire che non c'è un vero trasporto con Emanuele.

L'invito di Tina agli ex di Gemma

Come se non bastasse, poi, la Galgani confesserà di aver riflettuto anche sulle parole del cavaliere, il quale ammise di aver avuto relazioni con donne che andavano dai 42 ai 52 anni e quindi non riesce a spiegarsi come possa essere attratto anche da lei che di anni ormai ne ha 70.

Anche questa frequentazione, quindi, non darà l'esito sperato dato che la Galgani preferirà chiudere la frequentazione e voltare pagina. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler su U&D rivelano che a quel punto Tina lancerà un appello a tutti gli ex fidanzati di Gemma. Li inviterà in trasmissione per testimoniare com'è stata la loro relazione con la dama torinese.