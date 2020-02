Clima di tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della mattinata, infatti, due concorrenti si sono rese protagoniste di un acceso diverbio. Si tratta di Antonella Elia, la quale ha spintonato Valeria Marini dopo che quest'ultima le ha sventolato dinanzi al viso un rosario che porta sempre con sé ad un polso.

Dopo lo scontro, decisamente adirata, la Marini ha invocato la squalifica della coinquilina torinese per il suo comportamento aggressivo.

Antonella e Valeria: tensioni al Grande Fratello Vip

I rapporti tra Antonella Elia e Valeria Marini non sono mai stati dei migliori, anche prima che l'ex star del Bagaglino facesse il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La situazione è ovviamente peggiorata nel momento in cui le due showgirl si sono ritrovate a convivere nel Reality Show. Nella giornata di ieri, 26 febbraio, avevano già discusso per Aristide Malnati, molto amico di entrambe. L'ex primadonna del Bagaglino aveva accusato la rivale di soffrire di manie di protagonismo.

Antonella, mossa probabilmente dalla gelosia nei confronti di Aristide, aveva duramente replicato: "Tu sbraiti come un'oca".

Dopo questo scontro, si pensava che fosse tornato un pizzico di tranquillità. Ma si trattava solo di una calma apparente. Infatti, poche ore fa, la Marini è tornata a stuzzicare Antonella, definendola una "bambola assassina" per il look sfoggiato in occasione di un servizio fotografico richiesto direttamente dal GF Vip.

Valeria Marini chiede la squalifica di Antonella Elia

Antonella ha spintonato la Marini in reazione all'ennesima provocazione di quest'ultima. Valeria ha sventolato il suo rosario dinanzi al viso della Elia che in quel momento stava parlando con Antonio Zequila, Aristide e Asia Valente. Un gesto che non è piaciuto affatto alla fidanzata di Pietro Delle Piane, la quale ha intimato alla rivale di smetterla, per poi allontanarla con una spinta al torace.

Gli altri concorrenti, a questo punto, hanno cercato di sedare gli animi delle due litiganti, mentre la Marini ha accusato l'Elia di averle messo le mani addosso senza alcuna ragione. Per questo motivo, ha chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti verso la showgirl torinese.

Dopo aver appreso dello scontro, i telespettatori del programma stanno chiedendo a gran voce la squalifica di Antonella Elia - com'è già accaduto qualche giorno fa con Clizia Incorvaia - perché con il suo atteggiamento aggressivo avrebbe violato il regolamento.

In attesa di sapere quale sarà il destino della soubrette piemontese, ricordiamo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda in prima serata lunedì 2 marzo su Canale 5.