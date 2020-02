Domenica 23 febbraio è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro di tutte le scene ci sono state Gemma Galgani, Valentina Autiero, ma anche Armando Incarnato, che ha litigato animatamente con Veronica ed è stato rimproverato sonoramente da Maria De Filippi.

Valentina preferisce Andrea ai suoi corteggiatori

Le ultime anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, segnalano che la prima parte della registrazione è stata dedicata a Gemma Galgani e alla ricerca delle sue vecchie frequentazioni.

La redazione, infatti, ha richiamato in studio quattro "ex" della Galgani e quest'ultima ha dovuto confermare se con questi cavalieri c'è stato un bacio o no.

Finito il lungo spazio dedicato a Gemma, si è seduta al centro dello studio Valentina Autiero, per riferire al pubblico che la sua frequentazione con i due cavalieri giunti in trasmissione per lei, nella registrazione precedente, non è andata nel migliore dei modi. In compenso, la dama di Anzio ha spiegato di avere una certa ammirazione per Andrea, il giovane arrivato in trasmissione nella registrazione precedente per corteggiare Veronica.

Nella seconda parte della registrazione si è parlato molto della contestata frequentazione di Marcello con Anna Maria e dell'arrivo in studio di una nuova dama per Jean Pierre.

Veronica scoppia in lacrime e la De Filippi interviene

Il momento più incandescente dell'ultima registrazione è stato quando Maria ha invitato Veronica a sedersi al centro dello studio. La dama ha annunciato la fine della sua conoscenza con Andrea, ritenuto un po' troppo ragazzo per i suoi gusti.

A quel punto è intervenuto Armando Incarnato, che prima ha rivelato di avere un amico in comune con Andrea e poi ha accusato Veronica di fare delle storie contro di lui. Non contento, il napoletano ha anche aggiunto che Veronica frequenta un uomo impegnato con cui ha una relazione senza impegni e senza vincoli. Le parole dell'uomo hanno colpito duramente la dama che è scoppiata in lacrime davanti a tutti, scatenando il caos in studio.

È stato proprio in quel momento che è intervenuta un'arrabbiatissima Maria De Filippi per rimproverare Armando e intimargli di smetterla di trattare le donne così male da farle piangere. La conduttrice, infatti, ha ricordato al napoletano che tutte le frequentazioni che lui ha avuto in quello studio si sono concluse con lui che inveiva contro le sue partner e loro che scoppiavano in lacrime per i suoi modi bruschi e gli insulti subiti. Detto ciò, la De Filippi si è alzata per andarsene senza dare ad Armando il tempo di replicare, concludendo la registrazione prima del previsto.