Gli occhi dei telespettatori del Grande Fratello Vip sono ancora puntati sulla coppia formata da Pago e Serena: dopo la brutta lite che c'è stata ieri sera in diretta, i due sono al centro del Gossip per alcune esternazioni poco carine di lui su un'altra concorrente. In un video che sta impazzando sui social network, si sente il cantante suggerire alla Enardu di stare lontana da Licia Nunez, della quale è molto geloso perché le piacciono le donne: web in rivolta contro il sardo.

Pago e Serena confabulano al Grande Fratello Vip: il video è sui social

Sono passate meno di 24 ore da quando Pago e Serena hanno litigato furiosamente in diretta al Grande Fratello Vip 4: dopo che il fratello del cantante è entrato in Casa per suggerirgli di vivere l'esperienza del reality da solo e non in simbiosi con la sua dolce metà, lui e la compagna si sono resi protagonisti di un battibecco accesissimo.

Ad alimentare il malcontento tra i due, è stata la notizia che Pedro ha detto al sardo dei "like" che la Enardu ha messo su Instagram ad alcune foto di Alessandro (il ragazzo che l'ha tentata a Temptation Island Vip) fino a pochi giorni prima di riabbracciarlo tra le mura di Cinecittà.

L'influencer si è arrabbiata perché il fidanzato non l'ha difesa dagli attacchi della sua famiglia, e lo scontro è continuato anche dopo che la trasmissione è terminata.

Ripresi in giardino in piena notte, però, Pago e Serena hanno provato a riavvicinarsi: sotto ad una coperta, infatti, i due hanno parlato a lungo, coinvolgendo un'altra concorrente molto discussa.

Le parole di Pago su Licia non piacciono al pubblico del GF Vip

Nel filmato che sta circolando sui social network in queste ore, si sente Pago dare un consiglio piuttosto strano a Serena: "Licia la conosco da un mese e posso dire che ti sbagli, sono geloso di lei". La concorrente che i piccioncini hanno coinvolto nel loro discorso notturno, è la Nunez: l'attrice, infatti, sarebbe una delle poche ad essersi avvicinata alla Enardu nei giorni scorsi per provare a conoscerla ed instaurare un rapporto d'amicizia.

Questo legame, però, al cantante non piace per un motivo in particolare: "Sono geloso di lei perché è omosessuale, e poi è pugliese".

Il sardo ha anche fatto il paragone tra Licia ed un caro amico di Serena: "Con Stefano è ok, lui è omosessuale ma è maschio". Insomma, il problema di Pago è che la Nunez è attratta dalle donne e quindi potrebbe esserlo anche della sua compagna, alla quale ha suggerito senza troppi giri di parole di stare lontana dalla coinquilina anche per evitare che lui si ingelosisca nel vederle vicine.

I fan del GF Vip contro Pago: 'Il Medioevo è finito'

Chi ha ascoltato i commenti non proprio carini che Pago ha fatto su Licia e sul suo orientamento sessuale, non ha potuto non esporsi sui social network per contestarlo: sono tantissimi, infatti, i messaggi che sono stati scritti su Twitter contro il cantante e quello che ha detto nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

"Pago ha detto a Serena che darebbe un rene per far uscire Licia", "Pago che dice a Serena di stare lontana da Licia perché è omosessuale rappresenta l'ignoranza e la chiusura mentale di questo Paese", "Sveglia, il Medioevo è finito", "Penoso Pago", "Che vergogna definire una persona per il proprio orientamento sessuale, dimostra quanti bigotti ci siano ancora oggi".

Questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i fan del reality hanno espresso sul discorso che ha fatto Pacifico Settembre davanti alle telecamere, un discorso che potrebbe costargli una tirata d'orecchie anche da parte di Alfonso Signorini, da sempre molto attento alle parole che vengono usate in tv sugli omosessuali e sul loro diritto di amare.