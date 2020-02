Mercoledì 12 febbraio, su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Secondo le anticipazioni pubblicate su 'Witty tv', sarà una puntata ricca di sorprese, con una nuova coppia al centro dello studio di Maria De Filippi. Si tratta di Marcello e Simonetta, con quest'ultima che verrà attaccata da Gianni, il quale si mostrerà dubbioso sul suo reale interessamento verso il cavaliere. Spazio anche a Valentina M. e Massimiliano che racconteranno come prosegue la loro conoscenza, mentre per Veronica giungerà un giovane corteggiatore.

Anticipazioni U&D: Gianni dubita della storia tra Simonetta e Marcello

Dopo l'ampio spazio dedicato alla fine della conoscenza tra Gemma ed Emanuele, andato in onda nella precedente puntata, nel nuovo appuntamento di Uomini e donne verrà dato spazio a Simonetta la quale, a sorpresa, avrà cominciato a frequentare Marcello. In studio, tutti rimarranno stupiti, in particolare Gianni Sperti, il quale non capirà cosa ci trovi in lui, dato che fino ad ora, non lo aveva mai considerato. La dama di contro, dirà di vederlo molto elegante e di essere stata bene quando sono usciti insieme.

Nonostante le spiegazioni date da Simonetta, l'opinionista rimarrà molto dubbioso e continuerà a vederci qualcosa di poco chiaro nella situazione, anche a causa della grande differenza di età tra i due. Anche Samuel sarà dello stesso parere mentre Valentina la accuserà di essere falsa.

U&D del 12 febbraio: Valentina M. e Massimiliano continuano a conoscersi

Nonostante le discussioni e i dubbi sulla loro frequentazione, Simonetta e Marcello decideranno di continuare la conoscenza.

Gli spoiler svelano inoltre che, dopo di loro, sarà la volta di Massimiliano e Valentina M. i due, al centro dello studio di U&D racconteranno di essersi visti 4 volte e di trovarsi molto bene insieme. Non mancheranno, anche tra loro, alcuni dissapori dovuti ai loro caratteri ma i due decideranno di passare sopra ai piccoli litigi e di andare oltre, cercando di conoscersi meglio.

Un giovane corteggiatore per Veronica nella puntata di U&D del 12 febbraio

Andando avanti con le anticipazioni di U&D del 12 febbraio si viene a sapere che giungerà in studio un giovane 31enne per Veronica. Il corteggiatore verrà apprezzato particolarmente da Gianni e Tina per la sua genuinità. Il giovane racconterà di aver avuto un incidente lo scorso anno e che lo ha portato ad affrontare con più vigore quello che verrà. Tra le altre cose, ammetterà di essersi sempre relazionato con donne più giovani di lui, ma che ora è alla ricerca di una donna più matura, motivo per il quale si è presentato nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Veronica.

Quest'ultima deciderà di tenerlo e ballerà insieme a lui nel corso della puntata.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono Over in onda mercoledì 12 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:45.