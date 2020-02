Ieri, lunedì 10 febbraio, è andata in onda una puntata molto movimentata del Grande Fratello Vip: Pago e Serena, infatti, si sono resi protagonisti di un furioso litigio in diretta. Dopo aver incontrato il fratello Pedro, che gli ha consigliato di vivere da solo l'avventura nel reality, il cantante ha discusso animatamente con la compagna anche per un "like" che ha messo su Instagram al tentatore Alessandro. Dopo la fine della trasmissione, però, il sardo è tornato sui suoi passi e se l'è presa con gli autori, colpevoli secondo lui di aver architettato tutto appositamente per metterlo contro la sua fidanzata.

Pago e Serena: lite furibonda al Grande Fratello Vip

Il ritorno di fiamma tra Pago e Serena, sembra aver avuto vita breve: nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 4, infatti, i concorrenti sono stati informati del parere negativo che i parenti di lui hanno del loro riavvicinamento.

Il fratello del cantante, infatti, è entrato nella Casa per consigliare al sardo di non isolarsi con la fidanzata, anzi di tirare fuori l'artista che è in lui e tornare a divertire il pubblico come faceva prima che la Enardu diventasse inquilina ufficiale.

Pacifico ha reagito in modo strano alle parole di Padro: prima l'ha rassicurato sulla sincerità dei sentimenti della compagna, ma poi si è irrigidito quando ha saputo che lei ha messo dei "like" sui social al ragazzo col quale ha condiviso l'esperienza a Temptation Island Vip.

Quando Alfonso Signorini ha mostrato a tutti l'apprezzamento che l'influencer ha messo su Instagram al tentatore Alessandro pochi giorni prima di riabbracciare Pago nel reality, quest'ultimo non c'ha visto più ed ha detto: "Tutto questo non mi piace, per niente.

Come al solito, lei non ha nessuna sensibilità".

Dopo che il conduttore ha chiuso il collegamento audio, tra Serena e Pago è scoppiata una furiosa lite: i due si sono rinfacciati aspetti del carattere dell'altro che non approvano e sono arrivati ad urlarsi contro sapendo di essere in onda su Canale 5.

Pago si scaglia contro chi lavora al Grande Fratello Vip: 'Bast...'

Terminata la puntata, nella Casa del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo di quello che è successo tra Pago e Serena poche ore prima: lui, comunque, è arrivato a chiedere scusa alla compagna per non aver preso le sue parti quando Pedro e tutto il pubblico la stavano attaccando.

A notte fonda, inoltre, il cantante si è sfogato con la Enardu e se l'è presa con quelli che secondo lui sarebbero i responsabili della loro lite in diretta Tv: gli autori del reality.

"Pezzi di m..., bast...., non possono distruggere tutto così", ha detto il sardo riferendosi agli addetti ai lavori che hanno deciso di dare spazio a suo fratello e alla notizia dei "like" al tentatore Alessandro.

Secondo Pago, dunque, sarebbe tutta colpa della produzione del GF Vip se lui e Serena si sono scontrati furiosamente, infatti ha aggiunto: "Oggi me lo sentivo, te lo dicevo che avrebbero tentato di farci litigare e di farci allontanare".

Serena in una nomination non eliminatoria al Grande Fratello Vip

La Enardu non ha reagito bene alle cose che sono state dette sul suo conto in puntata, e non ha tardato a farlo presente anche agli altri compagni d'avventura: durante una pausa pubblicitaria, infatti, la donna ha chiesto a tutti di nominarla perché vorrebbe tornare a casa sua.

"Vi prego, io non sto bene qui", ha ripetuto più volte Serena mentre Pago cercava di convincere gli altri concorrenti a non darle retta.

La maggior parte degli inquilini della Casa, però, ha accontentato la sarda, che è finita al televoto con Licia Nunez. L'influencer, però, non sa che la nomination di questa settimana non è eliminatoria: colei che riceverà meno preferenze, non lascerà il gioco ma sarà la prima candidata ufficiale alla nomination di venerdì 14 febbraio.