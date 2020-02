Martedì 11 febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il programma, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, vedrà probabilmente anche in questa puntata la partecipazione di Mauro Corona, scalatore e scrittore che da diverso tempo è oramai parte del cast fisso del programma di approfondimento politico. Il programma, oltre che su Rai 3, sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play. Molti gli ospiti che interverranno nel corso della serata: su tutte è attesa la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni interverrà nel programma dalle 22:00

La presenza della Meloni è stata annunciata dal suo stesso profilo Twitter, il quale ha fatto sapere che l'intervento è previsto dalle ore 22:00. Nonostante non siano stati resi noti ulteriori dettagli, è probabile che con la Meloni si possa affrontare il tema dell'equilibrio interno al centrodestra. In particolare sembrerebbe che vi siano delle tensioni proprio tra la Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini per quanto riguarda i nomi dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

Qualche giorno fa, inoltre, la leader di Fratelli D'Italia si trovava a Washington per partecipare (dopo essere stata invitata) al National Prayer Breakfast, storico appuntamento che ogni anno viene organizzato dal congresso americano: è probabile, dunque, che durante l'intervista con la Berlinguer si possa toccare anche questo argomento. Infine, si parlerà molto probabilmente anche della situazione del governo giallorosso, che sembra essere diviso sul tema prescrizione.

Cartabianca, gli altri ospiti e gli altri temi

Ma nel corso della diretta su Rai 3 verranno toccati molti altri temi e interverranno numerosi altri ospiti. Per quanto riguarda il governo è attesa Barbara Lezzi, esponente importante del Movimento 5 Stelle nonché ex ministra per il Sud nel primo governo Conte. Ad annunciare la sua presenza è lei stessa attraverso il suo profilo Facebook, nel quale fa sapere che interverrà dalle 23:10.

Per quanto riguarda l'opposizione è prevista la partecipazione di Massimiliano Fedriga, esponente della Lega nonché Presidente del Friuli Venezia Giulia. Annunciata, infine, anche la presenza di Lucia Borgonzoni, grande sconfitta alle ultime regionali in Emilia Romagna. Tra i temi che verranno trattati, infine, vi sarà quello relativo alle tensioni all'interno della maggioranza; in particolare si cercherà di capire se il governo sarà in grado di trovare un accordo per quanto riguarda i temi della prescrizione, dei decreti sicurezza, della riforma dell'Irpef e sulla revoca delle concessioni autostradali.