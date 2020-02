Questo è un momento sicuramente triste per tutti i fan di Uomini e Donne. La caporedattrice Raffaella Mennoia, infatti, ha subito un grave lutto, ovvero, la morte di suo padre. Erano mesi che la donna pubblicava contenuti relativi alla sofferenza e alla malattia del suo genitore e, purtroppo, nella giornata di ieri la vita dell'uomo è giunta al termine.

Tutti i fan, ovviamente, si sono stretti in un abbraccio virtuale nei confronti della collaboratrice di Maria De Filippi. I messaggi di cordoglio sono stati moltissimi, numerosi dei quali anche da parte di volti che fanno parte, o hanno fatto parte, del talk show, come ad esempio Teresa Langella, Giulia De Lellis, Gianni Sperti e molti altri.

Raffaella Mennoia annuncia la morte di suo padre su Instagram: l'uomo era malato da molto tempo

Ieri sera, lunedì 10 febbraio, Raffaella Mennoia ha annunciato il grave lutto attraverso il suo profilo Instagram. La caporedattrice ha scritto una dedica per suo padre, che purtroppo è venuto a mancare. Nel caso specifico, ha detto: "Quando ero piccola ripetevo ad ogni pianto voglio papà, adesso come allora ripeto la stessa frase". La donna, inoltre, ha aggiunto di sperare di incontrare nuovamente il suo amato padre un giorno, in un altro mondo.

Insomma, parole davvero toccanti che hanno smosso le corde del cuore di tutti i fan della trasmissione.

L'uomo, purtroppo, era malato da diverso tempo. Nel mese di novembre, la Mennoia aveva informato i suo fan circa le sue difficili condizioni di salute. Proprio a causa dei problemi familiari, la collaboratrice di Maria De Filippi ha preferito essere meno attiva sui social negli ultimi mesi. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno, ogni tanto, di dare qualche informazione ai suoi follower.

I messaggi di cordoglio di tutte le persone che vogliono bene alla caporedattrice

Raffaella, però, non è mai voluta entrare troppo nel merito della questione, sta di fatto che nessuno sa di cosa si fosse ammalato suo padre. In ogni caso, tutti sapevano del difficile momento che stava attraversando la caporedattrice. Nonostante tutto, però, la Mennoia ha sempre cercato di mostrarsi solare e allegra sui social, in modo da lanciare messaggi positivi a tutte le persone che la seguono con affetto e ammirazione.

Tutte le persone che le vogliono bene le hanno manifestato la loro vicinanza. Tra queste, non sono mancati i messaggi d'affetto di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e donne, ma non solo. Anche l'ex tronista Teresa Langella, l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis e tanti altri hanno sentito il bisogno di dedicare un momento per farsi sentire vicini a Raffaella.