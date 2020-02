Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà affrontato il tema dell'adozione, dal momento che verrà assegnato un bambino ad Andrea e Arianna. Purtroppo però la gioia del momento dovrà scontrarsi con la dura realtà della loro complicatissima situazione attuale. Al momento Arianna gestisce il caffè Vulcano a Napoli, mentre il marito si sta cimentando come cuoco a Londra. Detto questo, è risaputo che a breve Andrea non sarà più presente nella soap e questa situazione, così complessa e delicata, verrà rielaborata, mostrando la crisi della coppia.

Come anticipato dal settimanale Telepiù, nelle prossime puntate di Upas, arriverà la comunicazione ufficiale che consente loro di adottare un bambino del Madagascar, il che li metterà di fronte alle loro responsabilità. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio alle 20:45 su rai 3.

Aria di crisi

Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) stanno attraversando un pessimo periodo a causa della lontananza, tuttavia nei prossimi episodi l'uomo riuscirà in qualche modo a farsi perdonare, rivelando alla moglie che, nonostante tutto, lei resta la cosa più importante della sua vita e non vuole perderla.

La Landi apprezzerà molto tali parole, ma nello stesso tempo verrà assalita dai sensi di colpa, per avere baciato Samuel (Samuele Cavallo) la notte di San Valentino. In ogni caso la donna non resterà di certo insensibile dinanzi alle parole del marito e deciderà che è il caso di salvare il suo matrimonio.

I festeggiamenti per l'adozione

Dopo le parole di Andrea, destino vorrà che sopraggiunga una novità che potrebbe riavvicinare definitivamente la coppia.

Mentre alla terrazza tutti saranno intenti a festeggiare il ritorno di Andrea, arriverà una telefonata da parte dell'associazione a cui sono rivolti per l'adozione, nella quale gli verrà comunicato che è stato assegnato loro un bambino. Arianna non starà più nella pelle dall'emozione ed in lacrime per la forte emozione, guarderà la foto del bambino e inizierà a pensare al viaggio in Madagascar per incontrarlo.

La dura realtà

Mentre alla terrazza, impazzeranno i festeggiamenti per la lieta notizia, sarà Franco (Peppe Zarbo) a riportare tutti con i piedi per terra. Boschi, che per un attimo incarnerà il pensiero di ogni spettatore, si interrogherà su come sia possibile gestire un bambino, vivendo uno a Londra e l'altro a Napoli. Non viene rivelato altro, ma resta aperto questo grosso interrogativo, soprattutto in virtù del fatto che l'addio di Davide Devenuto alla soap è certo, e che quindi Andrea non potrà, in ogni caso, essere più presente nei prossimi episodi di Un posto al sole.