Il fratello della showgirl Argentina, Jeremias Rodriguez, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di Gossip e Tv Novella 2000. Sulle pagine del noto settimanale ha voluto fare una volta per tutte chiarezza sulla situazione sentimentale con l'ex fidanzata di Luca Onestini, Soleil Sorge. Chi segue l'Isola dei Famosi ricorderà che tra i due fu un vero colpo di fulmine. La passione sbocciò ancor prima di sbarcare in Honduras. Come entrambi hanno poi raccontato, già sul volo che li portava sull'isola si piacquero molto.

Terminata l'avventura nel reality, tra Soleil e Jeremias Rodriguez nacque un'intensa storia d'amore. I due, infatti, andarono a vivere insieme subito. Nelle varie interviste e ospitate televisive hanno sempre dichiarato di essere felicemente innamorati. Poco dopo però le cose sono cambiate e la loro relazione è naufragata. Tra crisi e presunti ritorni di fiamma, la loro situazione amorosa non è mai stata del tutto chiara. Per questo Jeremias ha voluto rilasciare questa intervista. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni al giornale.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge vivono ancora insieme

Jeremias Rodríguez ha svelato che lui e Soleil in realtà vivono ancora sotto lo stesso tetto. Le sue parole precise sono state: "Tra me e Soleil Sorge non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme” E ancora, il fratello minore di Belen Rodriguez ha proseguito affermando che la loro relazione è finita perché non andavano d’accordo su parecchie cose.

Le loro strade non si sono divise totalmente, ma non può pensare ad un ritorno di fiamma. Vivere insieme ha poi aggiunto, non vuol dire stare insieme. Per adesso comunque gli va bene così. Poi però ha anche fatto una dichiarazione sorprendente e inaspettata. Il ragazzo ha detto: “Mi ama ancora” . Ovviamente, Soleil Sorge ha risposto. L'ex di Luca Onestini lo ha fatto in maniera eloquente sulla sua pagina Instagram.

Soleil Sorge smentisce Jeremias Rodriguez

Soleil ha deciso di replicare alle parole di Jeremias attraverso una story su Instagram. Nella Story ha postato una foto di quando si trovava ancora sull'isola. Sull'immagine c'è scritto: "ah sì." Sotto invece ha aggiunto una serie di emoticons, delle faccine che ridono a crepapelle. C'è poi anche una scritta molto eloquente: "Io quando leggo articoli di gossip…" Dunque così ha risposto Soleil. Dove starà la verità. Tra i due potrà mai esserci un ritorno di fiamma? Intanto già si vocifera di un nuovo flirt di Jeremias Rodriguez con un'altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Si tratta di Marina Luchena. A questo proposito il fratello della modella Argentina ha detto: "Ci siamo visti, ma non c’è niente per ora".