Prosegue, senza sosta, la programmazione americana della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Il medical drama prodotto da Shonda Rhimes, dopo aver riconquistato il titolo di telefilm più seguito del giovedì sera, ha rilasciato la trama ufficiale del diciassettesimo episodio. La puntata, intitolata "Life on Mars", tornerà ad occuparsi della lovestory tra Jackson Avery e Vic Hughes. I due ragazzi, dopo un periodo di serenità, si troveranno infatti costretti a fare i conti con i primi ostacoli e attraverseranno quella che di fatto può definirsi la prima crisi di coppia.

Anticipazioni Grey's Anatomy 16: Andrew DeLuca sarà presente nel diciassettesimo episodio

In attesa di scoprire i motivi che porteranno Jackson e Vic a discutere, gli spoiler relativi alla 16x17 di Grey's Anatomy anticipano un episodio caratterizzato da molti casi medici entusiasmanti. Mentre Jo Wilson ed Atticus Link cercheranno di salvare la vita di un giovane caduto sui binari di un treno, Meredith Grey si occuperà di una paziente diabetica che ha inspiegabilmente razionato la sua dose di insulina.

Nonostante la sinossi del diciassettesimo episodio non faccia riferimento alla prossima storyline che interesserà Andrew DeLuca, la lista degli attori che prenderanno parte alla puntata annovera anche Giacomo Gianniotti. Un'anticipazione che sembra scongiurare un epilogo nefasto per lo specializzando che nel corso del quindicesimo episodio rischierà la vita durante una tempesta di neve. Al contrario Richard Flood, dopo il debutto nel corso della 16x09, non compare nella lista delle guest star.

Il dottor Cormac Hayes, dunque, non apparirà nella 16x17. Un'assenza, tuttavia, temporanea in quanto la produzione ha già confermato la presenza dell'attore per tutta la durata della sedicesima stagione.

Caterina Scorsone apparirà come guest star nella 3x08 di Station 19

Infine, la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x17 si concentra sul personaggio di Tom Koracick. Il simpatico neurochirurgo, stando alle anticipazioni, avrà a che fare con un ricco inventore che richiederà il suo aiuto per la realizzazione di un nuovo, misterioso progetto.

Se gli spoiler relativi al diciassettesimo episodio di Grey's Anatomy non fanno chiarezza sulla prossima storyline che riguarderà Amelia Shepherd è grazie alla trama della 3x08 di Station 19 (secondo spinoff del medical drama) che è stato reso noto qualche particolare in più sulla dottoressa. Nello specifico pare, infatti, che il neurochirurgo verrà contattato da Robert Sullivan che richiederà il suo aiuto. Una situazione che potrebbe ricollegarsi ai recenti sintomi manifestati dall'ex capitano della caserma 19.