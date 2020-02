Le anticipazioni spagnole di Una vita relative alle prossime puntate in onda tra fine febbraio e inizio marzo, svelano che vi sarà un drastico cambiamento nella vita e nel comportamento di Celia. La donna, in seguito all'aborto e alla morte di Trini, avvenuta dopo aver partorito la piccola Milagros, non sarà più la stessa. La Alvarez Hermoso infatti, si attaccherà morbosamente alla neonata, tanto da perdere il lume della ragione e comportarsi come se ne fosse la madre.

Anticipazioni Una Vita: Celia ossessionata dalla figlia di Ramon e Trini

Le prossime puntate di Una Vita saranno ricche di avvenimenti, come quello che vedrà la morte improvvisa di Trini. La moglie di Ramon infatti, perderà la vita dopo aver dato alla luce la piccola Milagros, apparentemente a causa di una crisi respiratoria. Celia, in questo frangente, si occuperà della neonata, facendo leva sulle ultime parole dell'amica che, poco prima di morire, le aveva chiesto di essere la madrina della bambina.

La moglie di Felipe si attaccherà morbosamente a Milagros, tanto da far fuggire la balia Fulgencia, chiamata da Antonito e Lolita per prendersi cura della neonata.

Una Vita spoiler: Ramon vuole allontanare Celia da Milagros

Le anticipazioni sui prossimi episodi di Una Vita dunque, vedranno Celia sempre più attaccata a Milagros. Ramon invece, dopo aver passato terribili momenti a causa della morte di Trini, comincerà a riprendersi e a legarsi alla piccola creatura.

Il Palacios quindi, dirà a Lolita e Antonito di riportare a casa Milagros, in quanto non gli sembrerà giusto che la sua bambina stia ancora dagli Alvarez Hermoso. La notizia non verrà presa bene da Celia, la quale manifesterà tutto il suo nervosismo anche a Felipe. Nonostante ciò, la donna sarà sempre più presente nella vita quotidiana di Milagros e, questo fatto, a lungo andare, sembrerà infastidire Ramon, il quale comincerà a notare lo strano atteggiamento della donna.

Una Vita, la moglie di Felipe impazzisce a causa di Milagros

L’ossessione di Celia per la figlia di Ramon e Trini sembrerà portare la donna sull'orlo della pazzia. Le anticipazioni della soap iberica infatti, svelano che la moglie di Felipe, durante una passeggiata con la bambina, parlerà di lei come se fosse sua figlia, svelando ad una passante di averla chiamata Celia proprio come lei. Sarà a questo punto che i telespettatori non potranno fare a meno di notare come Celia abbia perso il lume della ragione.

In attesa di scoprire ulteriori novità in merito a Celia e al suo strano comportamento, si ricorda che la soap tv Una Vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, ad esclusione del sabato.

Su Mediaset Play invece è possibile rivedere le puntate già trasmesse.