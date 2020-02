Sono sempre in tanti a seguire le vicende dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore 4, in programmazione su Rai Uno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40. Si preannuncia ricco di colpi di scena l’ultimo appuntamento della terza settimana del mese di febbraio. Dalle anticipazioni si evince che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e la moglie Silvia (Marta Richeldi) si vedranno costretti a spiegare la ragione della loro improvvisa crisi al figlio Federico (Alessandro Fella). Quest’ultimo, stranito per aver visto i propri genitori abbastanza tesi, li affronterà ed esigerà di sapere cosa gli stanno nascondendo.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) invece, di ritorno dalla Germania, comunicherà alla madre Agnese (Antonella Attili) e al cugino Rocco (Giancarlo Commare) una terribile notizia sulla loro famiglia.

Federico chiede delle spiegazioni ai genitori, Rocco disperato a causa di Marina

Nel corso del novantesimo episodio che i telespettatori avranno la possibilità di guardare venerdì 21 febbraio, aumenterà a dismisura la tensione a casa dei Cattaneo. Federico, infatti, non farà fatica ad accorgersi che c’è qualcosa che non va tra i suoi genitori.

A questo punto l’ex fidanzato di Roberta, sempre più preoccupato, chiederà ai propri familiari da cosa è stato scatenato il loro incessante malumore. Nel contempo Ennio sembrerà avere tutte le carte in tavola per riuscire a conquistare Clelia, non appena la diretta interessata accetterà un suo invito galante. Mentre quest’ultima non vedrà l’ora di fare una cena romantica con il Palazzi, il giovane Rocco si troverà in una bruttissima situazione.

Il siciliano continuerà ad essere in preda alla disperazione totale a causa di Marina.

Marta risolve la questione dello sciopero, Salvatore sconvolge i propri familiari

Gabriella e Agnese temeranno il peggio per non aver ricevuto alcuna chiamata da Salvatore da quando si è recato in Germania per rintracciare il padre Giuseppe. Intanto grazie all’intervento di Marta, che troverà finalmente la giusta soluzione con l’aiuto del marito Vittorio, lo sciopero delle dipendenti della fabbrica di Cosimo giungerà al termine.

In seguito Agnese, Rocco e Gabriella faranno un sospiro di sollievo per il ritorno di Salvatore. Quest’ultimo purtroppo sconvolgerà i propri cari, facendo sapere loro che suo padre Giuseppe non si trova affatto in prigione. A questo punto, per sapere se Federico verrà a conoscenza di essere il frutto di una breve relazione tra sua madre e Umberto Guarnieri, non resta che attendere i prossimi sviluppi della trama.