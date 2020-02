Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende di alcuni abitanti di un piccolo borgo iberico. La trama della puntata trasmessa il 13 febbraio 2020 su Canale 5, rivela che Maria Castaneda aprirà finalmente gli occhi sul suo ex marito. In particolare, la donna accuserà Fernando Mesia di aver obbligato Dori Vilches ad alleggerire le sessioni di agopuntura per impedire la sua guarigione. Lola Mendana, invece, accetterà di diventare la moglie di Prudencio Ortega dopo una romantica proposta di nozze.

Il Segreto anticipazioni 13 febbraio: Maria furiosa con Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulla nuova puntata in programma giovedì 13 febbraio 2020 su Canale 5, si soffermano su Maria, la quale comincerà ad aprire finalmente gli occhi sulla cattiveria di Fernando (Carlos Serrano). Scendendo nel dettaglio, la Castaneda si scaglierà come una furia contro il suo ex marito dopo aver scoperto che sta boicottando le sue sedute di terapia. La donna, infatti, accuserà il Mesia di aver proibito a Dori di continuare con i preziosi trattamenti di agopuntura, che l'avevano aiutata a muovere leggermente gli arti inferiori.

Accuse, che troveranno fondamento, visto che il figlio di Olmo aveva chiesto alla Vilches di alleggerire le sedute per impedire a Maria di tornare a camminare.

Inoltre nel corso della puntata, i telespettatori della soap opera scopriranno che il Mesia aveva assunto la Vilches per controllare la vita di Maria (Loreto Mauleon), diventata la sua ossessione. Ben presto, si scoprirà che tra la terapista e il diabolico figlio del defunto Olmo c'era uno strano legame, che lascerà tutti a bocca aperta.

Lola accetta di diventare la moglie di Prudencio

Gli spoiler de Il Segreto, in onda domani 13 febbraio 2020 sul Canale del Biscione, svelano che si tornerà a parlare di una coppia che sta facendo appassionare i telespettatori della soap opera. Stiamo parlando di Lola e Prudencio (Jose Milan), i quali sotterreranno l'ascia di guerra dopo essere riusciti a sconfiggere momentaneamente Francisca (Maria Bouzas).

Per questo motivo, l'Ortega deciderà di organizzare una sorpresa per la fidanzata. Nel dettaglio, l'uomo organizzerà una caccia al tesoro per chiedere alla Mendana di diventare sua moglie. Alla fine, la donna rimarrà talmente colpita dal gesto da accettare la proposta di nozze da parte del fratello di Saul (Raul Bernal). La coppia avrà il sospirato lieto fine? In attesa di sapere cosa accadrà, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 ed in streaming sulla piattaforma "Mediaset Play".