Finalmente l’attesa è finita, questa sera su Rai 1 debutterà la nuova stagione della fiction L’Amica geniale - Storia del nuovo cognome, tratta dall’omonimo best seller mondiale della scrittrice partenopea Elena Ferrante. Nella seconda puntata in onda il 17 febbraio 2020 Elena, dopo aver rimesso piede ad Ischia, noterà che Lila e Pinuccia da poco sposate cambiano umore in negativo a causa dei propri compagni.

Spoiler del 2° appuntamento: Elena si accorge del nervosismo di Lila e Pinuccia

Le anticipazioni del secondo appuntamento composto dal terzo e dal quarto episodio intitolati ‘Scancellare’ e il ‘Bacio’, in programmazione lunedì 17 febbraio 2020 a partire dalle ore 21:25, dicono che la vetrina del nuovo negozio situato in pieno centro verrà abbellita con la foto di Lila.

Quest’ultima, mentre il suo scatto sarà messo in esposizione, inizierà a lavorare presso la nuova salumeria Carracci mostrando le sue doti innate. La giovane senza il permesso del marito prenderà parte ad una festa tenutasi a casa della professoressa Galiani, in compagnia di Elena: in tale circostanza le due inseparabili compagne si accorgeranno di aver preso delle strade parecchio diverse.

Successivamente Pinuccia sposerà in fretta Rino perché è rimasta incinta. A questo punto Lila e Stefano faranno ritorno ad Ischia con i novelli sposi ed Elena invece per trascorrere una vacanza.

Quest’ultima spererà di incontrare il suo primo amore Nino, con la convinzione che si trovi sull’isola insieme al suo amico Bruno. Elena non farà fatica ad accorgersi che Lila e Pinuccia sono abbastanza nervose, non appena si ricongiungono con i rispettivi mariti. Per finire Lila farà una confessione alla sua migliore amica del tutto inaspettata e delicata, in grado di rovinare in modo definitivo il loro forte legame.

Trama della seconda stagione della serie televisiva L’amica geniale

Il secondo capitolo della serie televisiva prodotta da Fandango-Wildside in collaborazione con Rai Fiction, per la felicità dei telespettatori, riaprirà i battenti lunedì 10 febbraio 2020. Gli spoiler rivelano che le due protagoniste principali della fiction ambientata negli anni '60 saranno ormai quasi adulte e alle prese con le proprie scelte di vita.

Dopo aver sposato Stefano (Giovanni Amura), per Lila (Gaia Girace) comincerà un vero e proprio calvario. Quest’ultima purtroppo, a causa del cognome del marito violento si sentirà diversa, ovvero una proprietà dell’uomo che ha scelto di avere al proprio fianco.

Intanto Elena (Margherita Mazzucco) sarà ancora impegnata con lo studio. Durante una vacanza ad Ischia, le due ragazze rivedranno l’amico d’infanzia Nino Sarratore, diventato un carismatico studente universitario e impegnato con la politica. Lila inizierà a lavorare come commessa nel negozio di calzature dei Solara. Invece Elena, intenzionata a diventare una persona importante, frequenterà l’università di Pisa.

Successivamente quest’ultima farà la conoscenza di Francesco Mari (Bruno Orlando) con cui intraprenderà una relazione sentimentale e che la incoraggerà a superare tutte le sue insicurezze.