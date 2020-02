Il Paradiso delle Signore 4, la soap di Rai 1 che racconta le vicende di alcune famiglie della Milano degli anni Sessanta, si avvia ad iniziare un nuovo mese di programmazione con molte novità. Nella puntata del 2 marzo, l'avvocato di Angela contatterà la ragazza per avere un colloquio con lei.

La convivenza tra Umberto e Adelaide continuerà ad essere piuttosto tormentata, e Achille non mancherà di approfittarne per intromettersi nel loro rapporto. Marta e Riccardo cercheranno di stemperare la tensione in casa, mentre Clelia confesserà a Luciano di sapere che non è il padre di Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 2 marzo: cena di famiglia in casa Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 2 marzo riportano che Angela Barbieri riceverà una convocazione da parte dell'avvocato Lomonaco. La ragazza si era rivolta al legale per trovare il figlio dal quale si era dovuta separare molto tempo prima senza averne più notizie.

Nel frattempo, a casa Guarnieri, la convivenza forzata di Adelaide e Umberto andrà avanti tra diverse incomprensioni. Riccardo e Marta proveranno a stemperare la tensione alla villa organizzando una cena in famiglia e trascorrendo del tempo tutti insieme come una volta.

Intanto, Clelia non riuscirà a tenere per sé il segreto che ha appena scoperto. La donna, infatti, per caso ha appreso che Luciano non è il vero padre di Federico.

Spoiler 2 marzo: Clelia parla con Luciano

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore 4 del 2 marzo si apprende che la Calligaris deciderà di parlare con Luciano. La capocommessa confiderà al ragioniere di essere a conoscenza del fatto che Federico non è suo figlio: il segreto dei Cattaneo, quindi non sarà più protetto tra le mura domestiche come i coniugi avevano stabilito.

Federico, intanto, ignaro di tutto, proseguirà il suo lavoro al Paradiso con molto entusiasmo. Il giovane Cattaneo leggerà un articolo di giornale dedicato alle Frecce Tricolori e gli verrà un'idea da proporre a Vittorio. Infatti consiglierà a Conti di invitare uno dei piloti al grande magazzino.

A casa Guarnieri sarà tutto pronto per la cena organizzata da Marta e Riccardo, ma i loro piani verranno rovinati da un ospite indesiderato.

La contessa Adelaide, infatti, all'insaputa di tutti, inviterà Achille Ravasi, e questo sarà un duro colpo per Umberto. Tuttavia, il commendatore non si arrenderà, e approfitterà della situazione per ricordare a sua cognata quanto sia unico il loro rapporto.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 4 è dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi a partire dalle 15:40 su Rai 1.