La fortunata soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore, continua a regalare delle forti emozioni ai telespettatori. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà Rai 1 il 25 febbraio 2020, svelano che Angela Barbieri (Alessia Debandi) starà accanto a Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), proprio quando il giovane rampollo vivrà dei giorni non affatto facili. Quest’ultimo in poche parole sarà preoccupato, per la banca di famiglia che sarà in procinto di fallire: grazie a questo grosso problema, il legame tra il cognato di Vittorio Conti e la sorella di Marcello diventerà sempre più forte.

Antonio Amato (Giulio Corso) invece pur avendo rimesso piede a Milano da poco, dimostrerà ancora una volta di essere protettivo nei confronti delle sue donne. Il fratello di Salvatore e Tina dopo aver guardato con sospetto Armando Ferraris (Pietro Genuardi), gli farà capire di doversi allontanare da sua madre Agnese (Antonella Attili).

Agnese si toglie la fede, Gilberto conosce Dora e Clelia

Anche la 92esima puntata della serie televisiva ambientata nel magazzino più lussuoso di Milano e in programma sul piccolo schermo martedì 25 febbraio 2020, terrà con il fiato sospeso i fan dello sceneggiato.

Gli atteggiamenti di Armando desteranno dei sospetti ad Antonio, nonostante sembrerà a tutti gli effetti un membro della famiglia Amato. Intanto la sarta Agnese nel disperato tentativo di togliersi la fede nuziale per sancire la sua separazione dal marito Giuseppe, si procurerà una grave ferita ad un dito. Nel frattempo, Vittorio farà vedere a Gilberto lo spazio del suo negozio, che sarà dedicato alla vendita dei suoi prodotti.

Il direttore Conti inoltre, farà conoscere al giovane imprenditore che è riuscito a conquistarsi la sua fiducia sia la venere Dora che la storica capocommessa Clelia Calligaris. In seguito, Angela starà accanto a Riccardo, confortandolo proprio in un momento complicato per i Guarnieri.

Angela e Riccardo si avvicinano, Antonio ordina ad Armando di allontanarsi da sua madre

Nello specifico il fratello di Marta sarà turbato quanto i suoi cari, per aver appreso di recente che la banca Guarnieri sta per chiudere.

Il marito di Elena continuerà ad essere infastidito dalla sintonia nata tra Armando e sua madre Agnese. Mentre la sorella di Marcello e il fidanzato di Ludovica si avvicineranno ulteriormente, Irene darà dei consigli strategici a Rocco per suscitare la gelosia Marina. In realtà la Cipriani non vorrà dare per niente una mano al giovane siciliano, visto che continuerà a fare il possibile per farlo allontanare in modo definitivo dalla Fiore. Per concludere Agnese riceverà la visita del Ferraris, che farà i conti con Antonio. Quest’ultimo avrà un duro confronto con Armando, poiché lo affronterà e gli dirà di non fare nessun passo azzardato nei confronti di sua madre proprio adesso che è abbastanza fragile.

Ebbene sì, il capo magazziniere si vedrà costretto a stare lontano dalla collezionista del paradiso.