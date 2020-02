Ieri notte, in America, è andato in onda il quindicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, teatro di una forte tempesta di neve, ha regalato ai telespettatori nuove informazioni sul personaggio di Alex Karev. Stremata dalla prolungata assenza, dalla mancanza di risposte e sempre più insospettita dal comportamento del marito, Jo Wilson ha infatti deciso di contattare telefonicamente la suocera per far finalmente chiarezza sulle decisioni di Alex. Come raccontato a Link tra le lacrime, Helen Karev ha quindi svelato alla dottoressa che il figlio non è mai stato in Iowa per prendersi cura di lei.

Una rivelazione del tutto inaspettata che ha sconvolto Jo, ormai convinta che il matrimonio con Alex si possa dire definitivamente concluso a causa di un tradimento dell'uomo.

Spoiler Grey's Anatomy: Teddy Altman tradisce Owen con Tom Koracick

In attesa di assistere al capitolo conclusivo della storyline di Alex Karev, il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy è stato teatro di un altro sorprendente colpo di scena. Sempre più convinta che il bambino di Amelia possa essere di Owen, Teddy Altman ha rivelato le sue preoccupazioni a Tom Koracick e Maggie Pierce.

Se il neurochirurgo l'ha rassicurata circa i sentimenti del compagno, Maggie ha velatamente confermato i sospetti della donna. Sconvolta dalla possibilità che il futuro sposo possa rivelarsi il padre del bambino di Amelia, la Altman ha quindi raggiunto Tom nella sua camera d'albergo e i due ex fidanzati si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Se il tradimento di Teddy sembra aprire le porte a nuovi disastrosi scenari, la trama che ha coinvolto Richard Webber non è da meno.

Il chirurgo, tornato al suo ruolo di mentore dopo la separazione da Catherine Fox, ha infatti lasciato intendere che la sua carriera potrebbe essere agli sgoccioli.

Meredith Grey e Cormac Hayes approfondiscono la loro conoscenza

L'altra storyline affrontata nel corso di Grey's Anatomy 16x15, come annunciato alla vigilia, si è concentrata sulle conseguenze della forte tempesta di neve che ha colpito Seattle.

La visibilità ridotta e l'ordine emanato dalle autorità competenti di non spostarsi durante la bufera ha infatti messo a rischio una piccola paziente del dottor Cormac Hayes. La necessità di recuperare il fegato necessario per salvare la vita della bambina, ha quindi spinto Andrew DeLuca ad ignorare le preoccupazioni di Meredith Grey. Lo specializzando, noncurante del pericolo, ha quindi deciso di recarsi a piedi nell'ospedale vicino. Nel frattempo, durante un'operazione, la protagonista ha avuto modo di conoscere meglio il nuovo chirurgo pediatrico scoprendo di avere in comune con l'uomo molto più di quanto pensasse inizialmente.

Le confessioni tra i due medici sono però state interrotte dal ritorno di DeLuca. Il ragazzo, gravemente ferito alle mani, è stato quindi ricoverato ed è stata questa l'occasione per discutere nuovamente con l'ormai ex compagna. Le continue illazioni circa la possibilità che Andrew stia accusando i primi sintomi della sindrome bipolare, hanno quindi spinto lo specializzando ad interrompere bruscamente la conversazione. Nonostante Meredith abbia ribadito che DeLuca rappresenta il primo vero amore dopo la morte di Derek Shepherd, pare dunque che la relazione tra i due medici possa definirsi davvero conclusa.