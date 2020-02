Ospite dell'undicesima puntata di Rivelo è Sara Croce, ex madre natura di Ciao Darwin e attuale 'Bonas' di Avanti un altro. Il programma - condotto dalla celebre ballerina di Amici Lorella Boccia - va in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time. La Croce ha parlato di passato, presente e futuro, concludendo l'intervista con una interessante rivelazione su un famoso giocatore della Juventus.

Sara Croce: 'Da piccola ero bullizzata'

La Croce nella lunga chiacchierata con la conduttrice confessa di aver capito di essere bella soltanto dopo aver conquistato il titolo di madre natura: ''Da piccola ero molto magra, la classica brutta.

Ero la bruttina della classe. Venivo sempre presa in giro, ho subito bullismo. Ho sempre avuto bisogno di conferme nella mia vita e superare quel casting è stato come un 'ce l'ho fatta'. Diciamo che facevo impressione da quanto ero magra e non mi accettavo, in più soffrivo di acne. La mia infanzia è stata abbastanza difficile, ma l'ho superata. Ora quelli che mi prendevano in giro ci provano con me''. La giovane ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza e a Rivelo racconta la sua esperienza a Miss Italia.

Il clima di cui parla la Croce non sarebbe affatto amicale: ''C'è un tutti contro tutti. Ci sono quelle che non lo danno a vedere e poi ci sono le arpie. Federica Calemme mi aveva accusata di averle rubato il suo profilo di Instagram, soltanto perché ero dopo di lei quella con più seguaci. Diceva che ero gelosa. Non avrei avuto neanche il tempo di fare una cosa del genere, ma chi sei? Ma dai''.

'Sono stata tradita'

Sara sulle storie d'amore passate confessa disillusa: ''Credo che l'uomo ideale non esista, nonostante abbia solo 21 anni l'ho già capito''. E spiega: ''Sono stata insieme ad un ragazzo per un anno, poi ho scoperto che mi aveva tradita e l'ho lasciato. Ci abbiamo riprovato dopo due mesi, ma la sua amante mi ha mandato degli screenshot compromettenti ed è di nuovo finita. Pensavo fosse l'uomo della mia vita, l'avrei sposato''.

Sara su Andrea Damante: 'Ci ha provato con me'

Quest'estate la giovane è stata vista insieme ad Andrea Damante, dj ed ex storico di Giulia De Lellis, su di lui racconta: ''Ci siamo conosciuti alla sfilata di Guess. Poi ci siamo incontrati in una discoteca dove suonava, sono andata in consolle e mi ha presentato i suoi amici. Abbiamo bevuto qualcosa ed è stata una bellissima serata. Lui ci ha provato con me, ma io no. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci. Tra noi è finita dopo il mio viaggio a Los Angeles durato due settimane, quando sono tornata lui era un po' strano e mi ha detto che eravamo troppo indaffarati, che avevamo vite diverse e lui non voleva farmi stare male''.

E aggiunge: ''È stato un flirt estivo, siamo in buoni rapporti. Non ero innamorata, gli auguro il meglio perché se lo merita. Andrea è molto passionale. Ti sa prendere, anche mentalmente. È bravo, è un incantatore. Bisogna prendere spunto da lui, ma non in tutto''.

'Giulia De Lellis è una business girl, basta libri'

La 'Bonas' su Giulia De Lellis confessa: ''Secondo me è una business girl. Da un programma senza contenuti come Uomini e Donne è arrivata a fare un business esagerato. Lei sa come muoversi, sa sponsorizzare se stessa. Con la storia delle corna avrà guadagnato ancora più soldi. Dopo due anni di relazione ha infangato il suo ex con accuse anche pesanti, nonostante ci avesse riprovato con lui.

È controproducente. Io non l'avrei mai fatto''. E continua su domanda della Boccia: ''A Giulia consiglio di continuare la sua vita così perché sta facendo bene. Però basta libri, primo e ultimo. Ha fatto una mossa sbagliata, pensando unicamente a se stessa''.

La giovane ha poi detto alla conduttrice: ''Posso dire di essere stata una di quelle che ha dato il due di picche a Ronaldo. Lui scrive abitualmente sui social alle ragazze. Una persona ha dato il mio numero a lui e ha iniziato a scrivermi. Mi ha chiesto di uscire, io ho questi messaggi. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna, non mi metterei mai con un calciatore''.

Questo, ovviamente, sempre stando alle parole di Sara Croce che, dietro esplicita domanda della conduttrice, si è presa la responsabilità delle sue dichiarazioni.