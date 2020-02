I colpi di scena nella popolare soap opera italiana Il Paradiso delle signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì sono sempre dietro l’angolo. Nella puntata che i telespettatori potranno vedere il 3 marzo 2020, si tornerà a parlare di uno storico personaggio femminile. Si tratta di Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), che farà arrivare nel magazzino più grande di Milano una sua lettera contenente le fotografie della figlia Margherita. Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) avrà la possibilità di rivedere la sua consanguinea, tramite Angela Barbieri (Alessia Debandi).

Roberta e Marcello sospettano di Angela, Armando incoraggia Rocco

Le anticipazioni del novantasettesimo episodio in onda sulla rete ammiraglia Rai martedì 3 marzo 2020 a partire dalle ore 15:40, dicono che seppur non fisicamente nelle trame si inserirà di nuovo Nicoletta, il vero grande amore di Riccardo. Per iniziare, Angela apprenderà dall’avvocato Lomonaco che suo figlio Matteo è stato ritrovato. Dopo aver ricevuto la bellissima notizia, la fanciulla desterà dei sospetti a Roberta e Marcello a causa dei suoi strani atteggiamenti.

Quest’ultimo e la venere, saranno convinti che la giovane Barbieri gli stia nascondendo qualcosa. Nel contempo Armando non appena vedrà Rocco disperato per non essere riuscito a fare breccia nel cuore di Marina per l'ennesima volta, lo incoraggerà a non arrendersi. A questo punto il nipote di Agnese deciso a conquistare l’aspirante attrice a tutti i costi, farà sapere al capo magazziniere di aver architettato un piano con Irene per far ingelosire la Fiore.

Salvatore geloso di Gabriella e Cosimo, Marta non si fida di Achille

Successivamente Salvatore appena tornato dalla Germania, comincerà ad essere parecchio infastidito. Il fratello di Tina e Antonio farà fatica a nascondere la sua gelosia, quando vedrà la sua fidanzata Gabriella stare sempre a stretto contatto a Cosimo con la scusa del lavoro. Marta confiderà a Vittorio e Riccardo di avere dei dubbi su Achille, pur sapendo che sua zia Adelaide si fida ciecamente dell’uomo.

In realtà la moglie del direttore del paradiso farà bene a non vedere di buon occhio il Ravasi, poiché utilizzerà i soldi delle Brancia Di Montalto per i suoi interessi. Intanto nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo, arriverà una missiva da parte di Nicoletta. A gran sorpresa, Angela pur avendo fatto capire di provare dei sentimenti per Riccardo gli mostrerà le foto della figlia Margherita. Per concludere, la sorella di Marcello spiegherà alla sua coinquilina Roberta le ragioni del gesto fatto nei confronti del giovane Guarnieri.