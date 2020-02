Gli spoiler del primo episodio della prossima settimana del Paradiso delle signore, rivelano che per Angela potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a suo figlio. Adelaide, invece, dopo aver acquistato Villa Guarnieri, tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Umberto e questo genererà parecchi dissapori.

Clelia, invece, raggiungerà Luciano e gli parlerà di quello che ha appreso in merito a Federico. La Calligaris, infatti, ha letto per sbaglio la lettera che Silvia aveva scritto a suo marito e, di conseguenza, ha scoperto tutta la verità.

Spoiler 2 marzo: Angela viene contattata da Lomonaco

Nella puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda lunedì 2 marzo, vedremo che Angela sarà spiazzata da una telefonata inaspettata. L'avvocato Lomonaco si metterà in contatto con lei e le chiederà un incontro alquanto urgente. Ricordiamo che l'uomo si sta occupando delle vicende legate al figlio della Barbieri, pertanto, le notizie riguarderanno con ogni probabilità questo argomento. Umberto e Adelaide, invece, saranno sempre di più in contrasto tra loro.

Marta e Riccardo proveranno a stemperare la tensione organizzando una simpatica cena in famiglia. La situazione sembrerà essere un po' più distesa, ma poi sarà l'arrivo di un ospite indesiderato a scombussolare gli animi.

Clelia chiede un confronto a Luciano al Paradiso delle signore

La capocommessa Clelia non riuscirà a tenersi dentro tutto quello che ha appreso dalla lettera che Silvia ha scritto a Luciano.

Per questo motivo, andrà dal ragioniere per parlargli. A quel punto gli confesserà tutto quello che sa e non potrà fare a meno di mostrarsi incredula. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà Luciano. Nel frattempo, Federico si mostrerà molto felice del nuovo incarico al Paradiso: il ragazzo si lascerà prendere così tanto dall'entusiasmo al punto da fare un'interessante proposta a Vittorio.

Il giovane chiederà al direttore del grande magazzino di invitare nello shopping center uno dei piloti citati nell'articolo delle Frecce Tricolori.

Adelaide invita a cena Achille Ravasi per innervosire Umberto

Tornando a Villa Guarnieri, invece, come già anticipato, i tentativi di Marta e Riccardo di rasserenare il clima tra loro padre e loro zia verranno spazzati via dall'arrivo di una persona, stiamo parlando di Achille Ravasi. Ad invitare il protagonista è stata proprio la contessa Adelaide. Questo sarà un duro colpo per Umberto che, tuttavia, farà di tutto per mostrarsi completamente indifferente alla cosa.

Il commendatore, infatti, farà di tutto per convincere sua cognata di quanto sia speciale il loro rapporto.