Le anticipazioni di Beautiful tengono viva l'attenzione sulla crisi in atto tra Hope e Liam dopo la perdita di Beth. La Logan sta facendo in modo che il marito torni da Steffy, così da assicurare una figura paterna a Phoebe e Kelly. Nei prossimi episodi, l'arrivo di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) movimenterà ancora di più le acque. Il giovane, rimasto vedovo da poco, vedrà in Hope una madre perfetta per Douglas e, nello stesso tempo, la sua compagna ideale. L'attrazione si trasformerà ben presto in ossessione, specie dopo che Thomas scoprirà il segreto su Beth.

Il Forrester Jr. penserà al modo migliore per sbarazzarsi di tutti coloro che potrebbero intromettersi tra lui ed Hope. La prima vittima dovrà essere Liam, ovviamente. Quale modo migliore se non spingerlo tra le braccia di Steffy? Liam però non vorrà far naufragare il suo matrimonio con la Logan e dunque Thomas dovrà usare le maniere forti. Un'idea malsana gli balenerà nella mente.

Beautiful anticipazioni: Liam nella morsa del ragno

Thomas, giunto a Los Angeles, contatterà il suo amico Vincent e gli chiederà di procurargli delle sostanze stupefacenti.

Nel frattempo, Steffy organizzerà una piccola festa a casa sua, alla quale inviterà sia il fratello che lo Spencer. Sarà l'occasione perfetta per 'correggere' la bevanda di Liam. Le anticipazioni di Beautiful narrano che gli effetti delle pillole non tarderanno a manifestarsi. Complice anche il vino e l'atmosfera rilassata, Liam perderà i freni inibitori e finirà per passare la notte con Steffy.

La confessione

La mattina seguente, Liam si alzerà confuso e con un gran mal di testa. Solo dopo qualche ora si renderà conto di quanto successo. I sensi di colpa lo assaliranno, tanto che desidererà parlarne subito con Hope. Thomas porterà così a buon fine il suo piano. Stando agli spoiler di Beautiful, Liam confesserà alla moglie la notte di passione con Steffy, senza riuscire però a fornire una giustificazione plausibile.

Una spalla su cui piangere

Nelle nuove puntate di Beautiful, vedremo Hope Logan distrutta per aver scoperto che tra Liam e Steffy c'è stata una notte di passione. La Logan si sentirà ancora più sola, ma Thomas sarà pronto a supportarla, come aveva sperato e previsto. Hope comincerà a vedere il Forrester Jr con occhi diversi e ad affezionarsi sempre di più al piccolo Douglas. Giorno dopo giorno, Thomas la farà sentire importante, risvegliando in lei i sentimenti di maternità che è stata costretta a reprimere dopo la perdita di Beth. La strategia sarà vincente, tanto che la Logan si allontanerà definitivamente da Liam.

Nel frattempo, Brooke comincerà a sospettare qualcosa e, memore del passato non proprio limpido di Thomas, confiderà i suoi dubbi a Ridge.