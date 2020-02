Imperdibili le nuove puntate de Il Segreto: le anticipazioni settimanali relative agli episodi in onda su Canale 5 dal 24 febbraio al 1 marzo 2020 raccontano che Maria cadrà nella trappola di Fernando, mentre Esther farà i conti con il proprio passato.

Questa settimana, Maria incaricherà Irene di indagare su Dori Vilches e sulla misteriosa Clara, certa che sia in pericolo dopo le farneticazioni dell'infermiera in merito ad un incendio. La Castaneda scoprirà che l'infermiera ha causato la dipartita di sei persone, appiccando fuoco all'interno dell'orfanotrofio nel quale lavorava.

Nonostante ciò, Maria sarà intenzionata a proseguire con i trattamenti per tornare a camminare. Esther invece porterà avanti il suo piano per derubare Don Berengario, mentre Fernando verrà tenuto sotto controllo da Severo e Carmelo, che arriveranno finalmente alla verità: il Mesia è complice di Garcia Morales.

Il Segreto anticipazioni puntate Canale 5: Esther ha mentito

La prossima settimana, una delle nuove protagoniste dovrà fare i conti con il suo passato e le bugie raccontate al povero Don Berengario.

A Puente Viejo arriverà Marina, la vera madre della ragazza. Chi segue la soap, si ricorderà che Esther ha raccontato al religioso di essere rimasta orfana di madre, morta in una tremenda notte di tempesta su una nave. Peccato che non sia vero. Le anticipazioni settimanali de Il Segreto svelano che la giovane si troverà improvvisamente davanti a Marina, sua madre. Con una scusa, Esther la caccerà di casa, preoccupata dal fatto che Don Berengario possa arrivare alla verità.

Nel frattempo, Fernando comincerà a nutrire dei dubbi nei confronti di Severo e Carmelo. Sarà vero che i due hanno chiesto il suo aiuto per sbarazzarsi di Francisca o c'è qualcosa sotto? Don Anselmo farà rientro al paesino e si imbatterà in Esther che, costretta a mentire, gli dirà di non aver mai visto prima d'ora Marina. Dolores, la pettegola de Il Segreto, non mancherà di notare la somiglianza tra Marina ed Esther, confidando i suoi dubbi a Tiburcio.

La trappola di Severo e Carmelo

Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5 Il Segreto, Carmelo e Severo porteranno avanti il loro piano per incastrare Fernando. I due gli daranno appuntamento in un capannone abbandonato, con la scusa di mettere a punto gli ultimi dettagli per la vendetta contro Francisca. Irene e Meliton capiranno solo troppo tardi che qualcosa non va e, dopo essersi precipitati al capannone, non potranno fare altro che assistere alla fuga rocambolesca di Fernando.

Anticipazioni Il Segreto: Maria rapita

Garcia Morales tornerà dal suo breve viaggio e verrà informato da Meliton sugli ultimi fatti.

Fernando non è caduto nella trappola di Severo e del Leal e, dopo essersi recato alla tenuta, ha rapito Maria portandosela sulle spalle. Che ne sarà di lei? Inoltre, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 24 febbraio ai 1 marzo 2020 su Canale 5, Marina deciderà di farsi coraggio e di dire la verità a Don Berengario. Si presenterà così alla parrocchia, dove dirà al religioso di essere la madre di Esther che, presa alla sprovvista, fingerà che sia accaduto un miracolo. Don Berengario, davanti alla sua vecchia fiamma, proverà un turbamento interiore che lo farà entrare in crisi... cosa succederà ora?