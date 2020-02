Dopo la tragica uscita di scena di Celia (Ines Aldea), nella soap opera Una vita ci sarà un cambiamento radicale. Tuttavia i telespettatori italiani, nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche mese, prima di assistere ad un salto temporale di ben dieci anni dovranno fare a meno di ben quattro personaggi. Purtroppo tra i vari abbandoni, a dire addio ad Acacias 38 saranno anche Leonor Hildago (Alba Brunet), Iñigo Barbosa (Xoan Forneas), Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) e Tito Lazcano (Juan Davila) per sfuggire dalle grinfie di Andres.

Dopo varie disavventure arriverà una bellissima notizia nel paese iberico: si scoprirà che la figlia di Rosina Rubio (Sandra Marchena) e l’ex proprietario de La Deliciosa hanno avuto tre gemelle.

Una Vita, spoiler: Andres sequestra Flora, il Barbosa decide di ipotecare La Deliciosa

Gli spoiler spagnoli su Una Vita relativi a ciò che il pubblico avrà modo di vedere sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che Inigo sarà alle prese con un grosso problema. Il proprietario de La Deliciosa finirà per indebitarsi, con il pericoloso strozzino Andres, per poter stringere un accordo con l’impresario pugilistico Salvador Borras.

Nello specifico quest’ultimo esigerà di ricevere dal fratello di Flora la cifra necessaria se vorrà essere il promotore di Tito a tutti gli effetti. Successivamente il Barbosa sbaglierà a credere di poter guadagnare i soldi con cui riscattare il debito contratto, grazie ai risultati dei combattimenti del Lazcano. Quest’ultimo, infatti, non potrà più soddisfare il fidanzato di Leonor, poiché apprenderà dai medici di dover rinunciare alla sua carriera a causa di una massa pericolosa presente nel suo cervello.

A questo punto Andres, stufo di continuare ad aspettare, sequestrerà Flora per costringere Inigo a dargli i soldi che gli deve. Il cioccolatiere, anche se avrà Liberto e Leonor pronti a sostenerlo, prenderà una drastica decisione per mettere in salvo la sorella. Inigo senza pensarci due volte sceglierà di ipotecare la sua pasticceria, ma non si libererà ancora del suo ricattatore.

La fuga di Inigo, Flora, Leonor e Tito, la figlia di Rosina madre di tre gemelle

In seguito il Barbosa, nonostante Flora tornerà a casa sana e salva, sapendo che La Deliciosa ormai appartiene alle banche architetterà un piano con l’aiuto di Tito per mettere fuori gioco Andres. Quest’ultimo non appena Inigo gli farà credere che il Lazcano sarà vincitore di uno scontro, scommetterà tanti soldi sull’esito del combattimento. Nel contempo il fratello di Flora si farà dare in prestito 15.000 pesetas dai coniugi Seler e farà in modo che la nuova sfida di boxe di Tito finisca nel peggiore dei modi. Andres si accorgerà troppo tardi di essere stato ingannato.

Inigo, Flora, Leonor e il Lazcano, dopo aver dato l’ultimo saluto a Rosina e Liberto, si trasferiranno in Portogallo. In seguito, precisamente quando saranno passati dieci anni, tramite una conversazione della Rubio si apprenderà che la giovane Hildago e il Barbosa oltre ad essersi sposati, hanno aperto un negozio e sono diventati genitori di tre gemelle. Su Flora, invece, gli abitanti del quartiere verranno a conoscenza che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Tito. Infine La Deliciosa diventerà il ristorante Nuovo Secolo, che sarà gestito dalla famiglia Pasamar, composta da Felicia (Susana Soleto) e dai figli Emilio (Josè Pastor) e Camino Pasamar (Aria Bedmar).