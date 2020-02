Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ogni giorno intrattiene davanti alla tv i telespettatori della rete ammiraglia Rai.

La trama della puntata del 4 febbraio su Rai 1, rivela che Roberta Pellegrino cercherà di spronare Federico Cattaneo a reagire dopo essere rimasto paralizzato. Inoltre la "Venere" comincerà a provare una cocente gelosia nei confronti di Marcello Barbieri e Lorena Mascoli.

Il Paradiso delle Signore, puntata 4 febbraio: Roberta in aiuto di Federico, il grande magazzino rimane aperto di sera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, focalizzate sulla puntata di martedì 4 febbraio su Rai 1, rivelano che Federico cercherà di adattarsi alla sua nuova vita dopo il fallimento dell'intervento chirurgico da parte del dottor Faraone. Inoltre, il ragazzo deciderà di allontanarsi sempre di più dalla sua fidanzata, in preda ad una cocente rabbia. Tuttavia, Roberta cercherà di riconquistare il Cattaneo per aiutarlo a riprendere in mano la sua vita.

La Pellegrino, infatti, lo convincerà a scrivere il seguito di un romanzo che aveva iniziato prima di partire per il servizio militare. Per questo motivo, la "Venere" cercherà il sostegno di Gabriella e Angela.

Intanto, ci sarà trepidante attesa per il Festival di Sanremo. A tal proposito, Vittorio approfitterà dell'evento per organizzare un'apertura serale del grande magazzino per permettere alle "Veneri" e alle clienti di assistere del festival canoro della città dei fiori.

Di conseguenza, il Conti pregherà Clelia di informare il suo personale di servizio della bella novità.

La Pellegrino gelosa di Marcello, Ludovica si trasferisce da Riccardo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 febbraio sulla rete ammiraglia, rivelano che Salvatore e Marcello si faranno coinvolgere dal clima di attesa del Festival di Sanremo per acquistare un televisore ad un prezzo modesto, anche per permettere ai clienti della caffetteria di assistere al kermesse sonora.

Inoltre l'Amato e il Barbieri chiederanno alla diva Lorena di prendere parte alla festa per ottenere maggiore affluenza all'evento. In questo frangente, si scoprirà che la Mascoli sta cominciando a provare un'interesse per il fratello di Angela, mentre Roberta Pellegrino diventerà gelosa di quest'ultimo.

Ludovica intanto durante l'assenza della Contessa di Sant'Erasmo prenderà alloggio a Villa Guarnieri. Un modo, per stare più vicina a Riccardo. Qui, Umberto approfitterà della presenza della figlia di Flavia per chiederle perdono per i problemi causati alla sua famiglia. Intanto, Achille corteggerà sempre più insistentemente Adelaide durante uno di questi incontri.

Infine, Ravasi scoprirà che il fratello di Marta ha intenzione di risollevare le sorti della famiglia, caduta in disgrazia.