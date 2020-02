Gli spoiler della nota soap opera Il Segreto riservano diverse curiosità per i fan affezionati.

Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, il sottosegretario avvierà l'esproprio di Puente Viejo, mentre Severo e Carmelo saranno determinati a trovare una soluzione che risolva i problemi del paese. Intanto Carmelo vorrà scoprire cosa nasconda il Mesia e metterà in atto uno strategico piano. Poi Elsa ed Isaac saranno pronti a preparare i bagagli per iniziare una nuova vita altrove.

Di seguito approfondiamo i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Carmelo e Severo vogliono salvare Puente Viejo

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 3 al 9 febbraio, Garcia Morales manderà via tutti gli abitanti del paese, mentre Carmelo e Severo cercheranno di trovare una soluzione, affinché Puente Viejo venga salvata in maniera del tutto legale. Più tardi i due uomini andranno a parlare con il sottosegretario e si renderanno conto che dietro la faccenda potrebbe esserci una strana vendetta, ma non riusciranno a scoprire di più in quel momento.

Nel frattempo Raimundo avviserà Morales del fatto che gli abitanti del paesello non si arrenderanno tanto facilmente. Successivamente Carmelo continuerà ad indagare nei confronti di Fernando e sulla strana morte del sindaco di Belmonte. Poi l'uomo strapperà una pagina dall'agenda del Mesia, in modo da far analizzare la sua calligrafia dal grafologo.

Isaac ed Elsa pronti a lasciare Puente Viejo

Lola avrà paura di Donna Francisca, così cercherà di rimanere lontana il più possibile da Prudencio, ma l'uomo tranquillizzerà la donna riguardo le sue buone intenzioni.

Più tardi l'Ortega penserà ad un piano per ricattare la Montenegro.

Nel frattempo Lola troverà il cadavere del padre defunto e vorrà spostarlo quanto prima. Successivamente Isaac ed Elsa saranno pronti a lasciare Puente Viejo per sempre, così da iniziare una nuova vita ed essere felici insieme. Maria continuerà le sue cure e l'infermiera Dori Vilches inizierà ad eseguire sulla donna l'agopuntura. Mentre le due donne saranno occupate nella nuova pratica, arriverà Fernando e rimarrà assai meravigliato per i progressi riportati dalla Castaneda e chiederà a Dori il motivo di tale miglioramento.

L'infermiera confermerà al Mesia che i risultati positivi sono dovuti esclusivamente alla buona volontà di Maria.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vengano trasmesse le future puntate de Il Segreto è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda, registrandosi senza impegno sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

Oltre agli episodi della serie spagnola, sull'apposito sito si possono trovare degli "extra" relativi alle trame e agli spoiler de Il Segreto.