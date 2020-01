Il Paradiso delle Signore, la TV Soap con Alessandro Tersigni, continua a registrare ottimi ascolti sulla rete ammiraglia Rai anche nel corso della quarta fortunata stagione.

La trama dell'episodio del 31 gennaio 2020 su Rai 1, svela che Federico Cattaneo lascerà l'ospedale, mentre Lorena Mascoli rimarrà molto colpita da Marcello Barbieri. Infine, Rocco Amato prenderà parte alle riprese del fotoromanzo, suscitando la felicità di Agnese.

Il Paradiso delle Signore, puntata 31 gennaio: Federico viene dimesso dall'ospedale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, annunciano importanti sviluppi. In particolare, nell'episodio di venerdì 31 gennaio 2020, i dottori daranno il permesso a Federico di tornare a casa. Nel frattempo, Silvia e Luciano (Girgio Lupano) appariranno molto in ansia per la decisione del dottor Faraone di dimettere il loro figlio, rimasto sulla carrozzina a rotelle dopo un delicato intervento chirurgico non riuscito.

Roberta, invece, ripenserà di continuo alla storia terminata con il figlio del contabile, tanto da volerlo riconquistare con ogni mezzo a sua disposizione. Peccato, che il Cattaneo sembri irremovibile nella sua scelta, dettata dal dolore della sua disabilità permanente.

Il Paradiso delle Signore: Lorena affascinata da Marcello, Rocco coprotagonista del fotoromanzo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda domani 31 gennaio 2020 , svelano che al grande magazzino si gireranno le prime riprese del fotoromanzo.

In questo frangente, Lorena (Verdiana Costanzo) tenterà di entrare nelle grazie dell'affascinante Marcello, mentre Agnese (Antonella Attili) farà un'importante scoperta sul nipote Rocco (Giancarlo Commare) grazie ad una confessione del capo-magazziniere Armando (Pietro Genuardi).

A tal proposito, l'Amato verrà scelto come attore coprotagonista del fotoromanzo, vista l'indisponibilità di quello scelto in precedenza.

In particolare, tutti rimarranno affascinati dall'aspetto curato del cugino di Salvatore.

Ludovica gelosa di Angela

Intanto, Riccardo accompagnerà la sua fidanzata Ludovica ad assistere al primo ciak del fotoromanzo. Qui, la Brancia perderà il lume della ragione, quando vedrà Angela (Alessia Debandi) con la divisa delle Veneri, dopo la proposta di lavoro di Clelia (Enrica Pintore). In questo frangente, la figlia di Flavia farà una terribile scenata di gelosia davanti al Guarnieri.

Infine, il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) sembrerà aver raggiunto una certa stabilità sentimentale, dopo la partenza di Nicoletta (Federica Girardello), nonostante non abbia mai ammesso di tenere alla fidanzata.