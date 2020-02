Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che ruota attorno ad un grande magazzino della Milano degli anni '60. Gli spoiler della puntata del 3 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Umberto Guarnieri mostrerà un certo malessere quando vedrà Achille Ravasi corteggiare spudoratamente Adelaide di San'Erasmo. Vittorio, invece, assumerà Angela, mentre Silvia nasconderà un segreto.

Il Paradiso delle Signore, puntata 3 febbraio: Vittorio assume Angela

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti la puntata in onda lunedì 3 febbraio 2020 su Rai U1, rivelano che per Angela (Alessia Debandi) arriverà una novità che la lascerà stupita dopo essersi licenziata dal circolo per alcune incomprensioni sorte con Flavia, Ludovica e Adelaide (Vanessa Gravina).

La Barbieri, infatti, supererà a pieni voti il primo giorno di prova, tanto che Vittorio deciderà di assumerla per un periodo di due settimane retribuito.

Adelaide tra Achille e Umberto

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Adelaide, l'algida Contessa di Sant'Erasmo ed Achille. Un'alchimia che non piacerà affatto ad Umberto mentre ci sarà una buona notizia per Federico dopo aver detto addio a Roberta Pellegrino. A tal proposito, i medici permetteranno al Cattaneo di tornare a casa, sebbene l'intervento alla spina dorsale non abbia ottenuto i risultati sperati.

Silvia, invece, continuerà ad assumere un comportamento assai strano, che farà suscitare molti dubbi al resto dei famigliari. La moglie di Luciano, infatti, deciderà per il momento di non raccontare il suo segreto, che tanto angoscia la sua vita. Cosa nasconde la madre di Nicoletta? Dall'altro canto, il contabile confesserà le sue angosce alla capo-commessa Clelia. Durante l'incontro, la Calligaris cercherà di infondere coraggio al suo ex amante.

Marcello e Salvatore comprano un televisore

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 3 febbraio 2020, rivela che ci sarà grande fermento per l'inizio del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Per questo motivo, Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) ascolteranno con interesse le notizie che giungono dalla città dei fiori dopo aver detto addio al sogno dell'Expo '61. Marcello e Salvatore, invece, cercheranno di trarre vantaggio da quanto evento.

I proprietari della caffetteria, infatti, decideranno di acquistare un televisore ad un prezzo economico per permettere ai loro clienti di assistere alla kermesse canora. In attesa di vedere questo appuntamento in tv, si precisa che la quarta stagione può essere rivista in streaming sulla piattaforma 'Rai Play'.