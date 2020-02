Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 svelano che per Angela arriverà finalmente il momento di incontrare suo figlio Matteo. Tuttavia, la giovane sa che lo perderà per sempre. Sarà Riccardo a fare in modo che i due si incontrino dopo molto tempo. Di fronte alla triste realtà, Angela prenderà una decisione drastica.

Nel corso della puntata della soap opera in onda su Rai 1 venerdì 6 marzo 2020 inoltre, Umberto capirà che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Lo stesso varrà per Federico che, dopo un periodo difficile, riceverà una bellissima notizia.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: il segreto di Angela viene alla luce

Durante le prossime puntate della soap, Angela non riuscirà più a tenere nel cuore il suo segreto. La giovane donna rivelerà così a Gabriella e Roberta di avere un figlio. La situazione però non è semplice. Riccardo, per ricambiare l'affetto e la vicinanza di Angela che gli ha dimostrato nel periodo più buio della sua vita, penserà ad un modo per far incontrare madre e figlio almeno una volta.

Stando alle ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Luciano e Silvia proveranno a mettere da parte il rancore e la rabbia per il bene di Federico, che solo ora pare aver trovato un motivo per andare avanti.

La coppia continuerà a tenere nascosta al figlio la terribile verità sulla sua reale paternità, ma sarà molto difficile non far trapelare la loro tristezza, tanto che Federico capirà che qualcosa non va, esigendo le dovute spiegazioni.

Gabriella mente a Salvatore

Continuano gli intrighi all'interno della soap opera Il Paradiso delle Signore 4. Nella puntata in onda venerdì 6 marzo 2020, vedremo una Venere piuttosto agitata, di chi si tratterà?

Nel frattempo, Salvatore verrà ingannato da Gabriella. La ragazza non vuole farlo ingelosire. A tal proposito, non gli dirà di aver incontrato Cosimo. Peccato che Marcello venga a conoscenza di questo strano retroscena.

L'articolo di Federico è stato pubblicato e il ragazzo, dopo tanto dolore, sarà soddisfatto di aver concluso un progetto al quale era particolarmente legato. Tuttavia, sarà preoccupato per i lunghi silenzi tra i suoi genitori Silvia e Luciano, sempre più distanti.

Il Guarnieri senior inizierà a prendere in mano le redini della sua vita. Un nuovo investimento potrebbe ridargli una tranquillità economica, sempre che le cose vadano bene e non ci siano intromissioni. Infine, nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 6 marzo in onda su Rai 1, Riccardo riuscirà a far incontrare Angela e suo figlio Matteo. La giovane, tra le lacrime, sarà consapevole di non poter più rivedere Matteo. Senza pensarci troppo, prenderà una decisione avventata che avrà delle serie conseguenze.