Nella prima serata di ieri 24 febbraio sono andati in onda su Rai 1 il quinto e il sesto episodio de 'L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome', la serie italo-statunitense prodotta da RAI Fiction ed HBO. Il terzo appuntamento con le vicende di Elena e Lila è stato anche il penultimo in vista del gran finale di stagione che sarà trasmesso lunedì 2 marzo. I telespettatori hanno assistito all'allontanamento di Elena da Lila dopo essere tornate dalla vacanza ad Ischia. La Cerullo ha deciso di continuare a frequentare Nino Sarratore e la sua scelta ha profondamente deluso e disgustato l'amica.

Quest'ultima, amareggiata dal comportamento di Lila, ha deciso di abbandonare il rione e di partire per Pisa. Tutti gli eventi accaduti negli episodi 5 e 6 de 'L'amica geniale 2' potranno essere rivisti o recuperati in tv venerdì 28 febbraio su RaiPremium.

La replica degli episodi 5 e 6 de 'L'amica geniale 2' in tv su Rai Premium e in streaming su Rai Play

I telespettatori hanno la possibilità di rivedere o recuperare gli episodi persi de 'L'amica geniale 2' sintonizzandosi su Rai Premium ogni venerdì alle 21:20.

Il 28 febbraio verranno trasmessi sul canale 25 'Il tradimento' e 'La rabbia', gli episodi già andati in onda il 24 febbraio in prima visione mondiale su Rai 1. Se invece non si vuole attendere fino a venerdì, basta collegarsi al sito di RaiPlay dove sono già disponibili tutti gli episodi trasmessi fino a lunedì 24. Andando sulla home page della serie televisiva si può scegliere l'episodio da guardare.

È bene ricordare che tutti i contenuti Rai sono pubblicati sul sito soltanto dopo la messa in onda e possono essere visionati dopo aver effettuato la registrazione inserendo username e password.

Cosa è accaduto ne 'L'amica geniale 2' il 24 febbraio

Negli episodi 'Il tradimento' e 'La rabbia', gli avvenimenti de 'L'amica geniale 2' ripartono dal momento in cui Elena e Lila sono in vacanza ad Ischia con Pinuccia che, per evitare di fare degli errori irreparabili, decide di tornare dal marito.

Nel frattempo Lila si lascia andare e decide di assecondare i suoi sentimenti mentre Elena inizia a sentirsi schiacciata dalla disinvoltura e dal carisma dell'amica. A causa di ciò, dopo essere tornate dalla vacanza, il rapporto tra le protagoniste cambia ed Elena si allontana per un po' da Lila. Qualche tempo dopo la Greco decide di andare a trovarla sul posto di lavoro, nel negozio di scarpe in centro e rimane sconvolta nel rendersi conto che l'amica ha ancora una relazione con Nino. Ciò la disgusta al punto tale da spingerla ad allontanarsi dal rione e, dopo aver vinto una borsa di studio, a partire per Pisa.