La popolare fiction quotidiana di Rai 1 intitolata Il Paradiso delle signore, continua ad ottenere un enorme successo con delle vicende in cui i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nell’episodio in programmazione il 24 febbraio 2020, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) dopo aver comunicato ai figli Marta (Gloria Radulescu) e Riccardo (Enrico Oetiker) che la sua banca sta per fallire, si scontrerà con Achille Ravasi (Roberto Alpi) a causa della gelosia. Anche la famiglia Amato, purtroppo non si troverà affatto in un momento per niente facile.

Gli spoiler annunciano che ci sarà il gradito e inatteso ritorno di Antonio Amato (Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro). In realtà la coppia di sposi, giungerà a Milano per far sapere ad Agnese (Antonella Attili) ciò che è accaduto veramente al capofamiglia Giuseppe.

Marta e Riccardo apprendono che la banca Guarnieri sta fallendo, il ritorno di Antonio ed Elena

Nel corso della novantunesima puntata della soap opera che occuperà la rete ammiraglia Rai lunedì 24 febbraio 2020 sempre a partire dalle ore 15:40, Umberto completamente affranto convocherà i figli Marta e Riccardo per dargli una bruttissima notizia.

In particolare il commendatore annuncerà ai propri cari che la banca Guarnieri è sull’orlo della rovina, poiché sta rischiando la chiusura. Intanto Vittorio deciderà di dedicare una parte del paradiso ai cosmetici distribuiti dall’imprenditore Gilberto Sacco: il direttore Conti affiderà il nuovo incarico alla venere Dora. Nel frattempo Armando e Rocco faranno i conti con un invito abbastanza difficile da gestire, invece Agnese riabbraccerà a gran sorpresa Antonio ed Elena.

Purtroppo quest’ultima e il marito, faranno capire di essere tornati a Milano per comunicare una triste verità ad Agnese sul marito Giuseppe insieme a Salvatore.

Umberto affronta Achille, Adelaide viene a conoscenza che suo cognato vuole vendere la villa

Intanto la collezionista del magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo, non sospetterà affatto qual è il vero motivo per cui suo figlio e sua nuora sono tornati.

Successivamente Umberto si renderà protagonista di una scenata di gelosia tra le mura del circolo, visto che affronterà il suo rivale Achille Ravasi quando se lo troverà davanti. Infine il padre di Riccardo e Marta, non appena farà ritorno a casa metterà alle strette la cognata Adelaide, e le comunicherà la sua drastica scelta già appresa dai suoi figli. L’astuta contessa di Sant’Erasmo verrà a conoscenza che il commendatore ha intenzione di vendere la villa Guarnieri, per risolvere una volta per tutte i suoi problemi economici che non smettono di tormentarlo.