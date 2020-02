Sono sempre più coinvolgenti le trame della soap opera Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi in programmazione su Antena 3 la prossima settimana, dicono che ci sarà un colpo di scena che vedrà protagoniste le due dark lady principali dello sceneggiato. La marchesa Isabel De Los Visos verrà considerata morta dal caposquadra Maqueda, proprio dopo aver stretto un’alleanza con Francisca Montenegro per mettere fuori gioco Eulalia Castro. Quest’ultima intanto convinta che la madre di Tomas e Adolfo sia stata davvero uccisa, porterà avanti i suoi piani per farla pagare una volta per tutte alla moglie di Raimundo Ulloa.

Il Segreto trame Spagna: la marchesa De Los Visos e la Montenegro si alleano

Nelle puntate de Il Segreto che i telespettatori spagnoli vedranno dal 17 al 21 febbraio, la marchesa Isabel convincerà Francisca a non ucciderla dicendole che non è lei la sua nemica, e che Eulalia vuole distruggerle. In seguito, non appena Matias si preoccuperà per Raimundo, la Montenegro inviterà il giovane a fidarsi di lei dicendogli di sapere come poter localizzare suo marito. La De Los Visos farà sapere alla moglie dell’Ulloa che Eulalia ha simulato la propria morte.

Pablo rinuncerà a lasciare Puente Viejo con la madre, invece Ignacio ringrazierà le sue figlie per aver avuto un comportamento impeccabile. Allo stesso tempo Adolfo si presenterà al municipio per parlare con Marta, e le assicurerà di non essere disposto a perderla. Il giornalista Santos dopo aver concluso le sue indagini avrà dei sospetti su Ignacio e Urrutia, mentre Marta dirà a Manuela di essere in procinto di tornare a Bilbao.

Il Solozabal si presenterà all'ostello, e inviterà María Jesús ad abbandonare il paese in cambio di denaro.

La marchesa Isabel e Francisca convinte che Eulalia voglia sbarazzarsi di entrambe, decideranno di unire le loro forze per difendersi. Successivamente la De Los Visos condividerà la sua preoccupazione con Maqueda, che le ricorderà che la proteggerà sempre. Adolfo si recherà ad un appuntamento con Marta, che purtroppo non apparirà.

Francisca crederà che il decesso della marchesa Isabel sia la soluzione migliore per poter porre fine all'esistenza di Eulalia, invece Maria Jesus si rifiuterà di lasciare il quartiere su richiesta di Ignacio. Alicia dirà a sua madre che Tomas sembra essere interessato a voler migliorare le condizioni della miniera.

Isabel data per morta, Eulalia vuole uccidere Francisca

La marchesa Isabel e Ignacio parleranno della gravidanza di Rosa, invece Maurico metterà al corrente il capitano Huertas delle sue divergenze con Don Filiberto. A gran sorpresa il caposquadra Maqueda annuncerà la morte della marchesa Isabel, deceduta dopo aver ricevuto uno sparo.

Matias e Marcela saranno ancora turbati, per non aver ricevuto nessuna notizia dal nonno Raimundo. Pablo farà visita a sua madre proprio quando sarà sul punto di piangere, mentre l’Ulloa perderà i sensi nel bosco a causa di una caduta e per l'eccessiva stanchezza. Maqueda racconterà ad Alicia i dettagli dell’ultimo discorso avuto con la marchesa, invece Rosa dopo aver cercato di confortare Adolfo temerà che le loro nozze possano essere posticipate. Tiburcio sognerà Estefanía, la donna arrivata nella cittadina iberica da poco, e che non smette di perseguitarlo. L’atteggiamento del marito di Dolores desterà dei sospetti ad Onesimo e Hipolito, che crederanno che l’uomo stia nascondendo qualcosa.

Purtroppo, Estefanía ricatterà il Comino pretendendo di ricevere dei soldi, se non vorrà che sua moglie venga a conoscenza di ciò che è successo tra di loro. Qualcuno dopo aver trovato Raimundo svenuto nella foresta, deciderà di portalo via.

Eulalia non appena Campuzano gli dirà che la marchesa Isabel è morta, sarà convinta che la colpevole sia Francisca. A questo punto la Castro porterà avanti la sua vendetta nei confronti della Montenegro, e progetterà di ucciderla con le sue stesse mani. Infine, il pubblico avrà modo di capire che la marchesa Isabel potrebbe aver inscenato la sua morte con la complicità della moglie di Raimundo, proprio per sfuggire dalle grinfie della loro nemica.