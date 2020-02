Il Paradiso delle signore torna domani 21 febbraio su Rai 1 con una puntata da non perdere. Cosa succederà dopo l'incontro tra Luciano ed Umberto Guarnieri, il vero padre di Federico? I due si sono incontrati per caso al grande magazzino e, inevitabilmente, il marito di Silvia non è riuscito a tenere dentro di sé la rabbia e la frustrazione per quanto scoperto. Ventiquattro anni di silenzio, in cui ha creduto di essere il padre di un figlio meraviglioso che, invece, non era suo. Difficile da digerire anche il fatto che Silvia possa avere avuto una relazione con un uomo che odia, un uomo che pensa solo al denaro a al potere.

Intanto, Irene dovrà fare i conti con la gelosia nei confronti di Rocco. La sua idea di offrirgli dei suggerimenti per conquistare Marina le si ritorcerà contro. Continuerà a preoccupare anche la difficile situazione alla fabbrica di tessuti. Gli operai hanno minacciato di incrociare le braccia, rischiando di mandare a monte la produzione dei preziosi capi d'abbigliamento.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata venerdì 21 febbraio 2020

Non sarà facile per Silvia e Luciano far fronte alla verità venuta a galla riguardo la paternità di Federico.

Luciano non riuscirà a vedere Silvia con gli occhi di sempre e si troverà davanti una perfetta estranea. Come ha potuto mentirgli per ventiquattro anni, nascondendogli un retroscena così importante? Nella puntata di domani de Il Paradiso delle Signore vedremo la coppia al capolinea. La tensione sarà alle stelle, tanto che Federico chiederà al padre come mai è tanto arrabbiato e nervoso con Silvia.

Luciano troverà il coraggio di dire il reale motivo legato al suo stato d'animo?

Clelia si lascia andare con Ennio

Intanto, Clelia sarà sempre più affascinata da Ennio. L'imprenditore le proporrà di andare al cinema con Carletto, ricevendo un sì inaspettato. Con tutta probabilità, la bella capo commessa del Paradiso delle Signore ha capito che è arrivato il momento di voltare pagina e di dimenticare il suo amore difficile con Luciano.

Le trame della soap Il Paradiso delle Signore raccontano inoltre che Rocco si accorgerà di essersi preso una cotta per Marina, senza sospettare minimamente che Irene sta facendo il doppio gioco per avere il suo cuore e mettere al tappeto la rivale.

L'amara scoperta di Agnese

Nella puntata di domani de Il Paradiso delle Signore, Marta riuscirà a risolvere la difficile situazione creatasi al magazzino. La sua idea di mettere fine allo sciopero si rivelerà vincente. Vittorio ha dunque fatto centro affidando temporaneamente a lei la gestione del grande magazzino.

Agnese farà una scoperta che le cambierà per sempre la vita.

Salvatore rientrerà dalla Germania con notizie a dir poco sconvolgenti sulla reale condizione di Giuseppe Amato. L'uomo è vivo, certo. Peccato che non si trovi in carcere. Le anticipazioni della puntata di domani de Il Paradiso delle Signore rivelano infatti che Salvatore metterà al corrente la Amato della scelta di vita fatta dal marito. Tutta la famiglia ne sarà scioccata. Agnese, in particolare, si sentirà umiliata e tradita dall'uomo che ha sempre rispettato ed amato.