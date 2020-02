Un nuovo appuntamento della soap tv Beautiful attende i telespettatori nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio. In particolare Hope ripenserà non solo a quanto avvenuto a Catalina, ma anche alla grande emozione provata nel tenere tra le braccia la piccola Phoebe. La Logan confiderà infatti al marito, come la neonata abbia risvegliato in lei la voglia di maternità dopo la tragica scomparsa di Beth. Sembrerà quindi un nuovo inizio per Hope e Liam che paiono ritrovare un po' di speranza verso il futuro.

Intanto Zoe, sarà sempre più determinata a scoprire il legame tra Flo e il padre Reese.

Anticipazioni Beautiful: Hope conquistata dalla piccola Phoebe

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful che, nel nuovo episodio in onda lunedì 3 febbraio, vedranno come Hope si stia riprendendo dopo la scomparsa della piccola Beth.

Dopo aver trascorso alcune ore serene insieme a Brooke, Donna e Katie, Hope confesserà a Liam di sentirsi più serena dopo aver tenuto tra le braccia Phoebe.

Cullare la neonata le avrà ridato forza, grazie anche alla strana connessione con lei. Secondo la Logan inoltre, l'arrivo della neonata in famiglia, potrebbe ridare speranza alle loro vite dopo i fatti tragici di Catalina.

Proprio Liam si sentirà in colpa per non essere arrivato in tempo sull'isola, ma la ritrovata serenità della moglie rassicurerà anche lui. Intanto, tutta la famiglia cercherà di stare accanto ai due giovani per cercare di far superare loro il delicato momento.

Trama Beautiful del 3 febbraio: si risveglia l'istinto materno di Hope grazie a Phoebe

Liam quindi, intuirà dalle parole di Hope, come il sogno della famiglia 'allargata', possa diventare realtà e ne sarà felicissimo. Hope infatti, non farà mistero di volersi occupare non solo di Phoebe, ma anche di Kelly. L'istinto materno di Hope sembrerà essersi risvegliato, grazie alla forte sintonia provata, sin da subito, con la neonata adottata da Steffy, inconsapevole che si tratti proprio della figlia creduta morta.

A tal proposito, Zoe potrebbe essere vicina a scoprire lo scambio di culle architettato da Reese. La modella infatti, dopo lo scontro avuto con Flo, sospetterà che la giovane stia nascondendo qualcosa circa i loschi traffici del padre. Zoe quindi, dopo aver raccontato a Xander quanto accaduto nell'ex appartamento di Reese, si riprometterà di indagare sulla vicenda per scoprire il reale legame tra il padre e Flo.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Beautiful in onda lunedì 3 febbraio a partire dalle ore 13:40 su Canale 5. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.