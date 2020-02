In Spagna gli appassionati telespettatori de Il Segreto hanno già assistito al salto temporale di quattro anni che ha caratterizzato l'inizio della dodicesima stagione e che ha portato grossi cambiamenti nella trama e nei personaggi della soap. In Italia manca poco perché il pubblico possa vedere la nuova stagione in cui un ruolo importante verrà dato alla nuova dark lady di Puente Viejo: la marchesa Isabel De Los Visos. Le anticipazioni spagnole rivelano che la donna si rivelerà una degna sostituta di Francisca Montenegro e sconvolgerà le vite degli abitanti della cittadina, specialmente di chi si metterà tra lei e i suoi obiettivi.

Uno di questi sarà Matìas Castañeda, coinvolto nel conflitto tra i minatori e i proprietari delle miniere, i Los Visos. A causa di ciò il giovane diventerà per la marchesa un nemico da eliminare.

Anticipazioni Il Segreto: la marchesa De Los Visos sarà la nuova dark lady di Puente Viejo

La marchesa Isabel De Los Visos sarà uno dei nuovi personaggi della dodicesima stagione de Il Segreto. La nobildonna erediterà la tenuta di proprietà del defunto Fernando Mesìa e porterà nuovi sconvolgimenti a Puente Viejo.

Le anticipazioni spagnole della soap rivelano che la marchesa ospiterà Francisca Montenegro tornata a Puente Viejo senza Raimundo e cercherà di farle recuperare i suoi terreni, anche se con oscuri intenti. Nel frattempo la nobildonna inizierà ad agire contro coloro che rappresentano per i suoi affari un problema e, proprio come faceva Francisca, si darà da fare per eliminarli. Nello specifico, la marchesa vorrà impedire che il conflitto con i minatori diventi una pericolosa minaccia e deciderà che l’unica soluzione sia eliminare Matìas Castañeda che guida il gruppo degli operai.

La donna comanderà al fidato Maqueda di uccidere il giovane e di agire in modo tale che sembri un incidente.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: la marchesa ordina a Maqueda di uccidere Matìas

Isabel De Los Visos è una donna colta, appassionata di letteratura e musica, dall'anima sensibile ma, quando serve, anche fredda e crudele. La marchesa è ricca, potente e senza scrupoli, proprio come Francisca Montenegro; dalle anticipazioni pubblicate sul web si può capire quale ruolo ricoprirà ne Il Segreto.

Quando Matìas, a capo degli operai che lavorano nelle sue miniere, rivestirà un ruolo importante nella rivolta contro i proprietari, la marchesa ordinerà al fedele Maqueda di ucciderlo. Poiché la morte del giovane dovrà sembrare un incidente, la cosa ideale sarà dar fuoco al suo ostello. Il servitore della donna cercherà tuttavia di farle capire che l'assassinio del giovane sarà un atto crudele e avrà delle gravi conseguenze. Cosa deciderà di fare la marchesa, persisterà nel suo intento o deciderà di ripensarci?