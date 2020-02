Nelle prossime puntate italiane di Una vita proseguirà la tormentata e appassionante storia d'amore tra Telmo e Lucìa che giungerà ad una svolta significativa dopo la morte di frate Guillermo, ucciso da un misterioso assassino. I due giovani si riavvicineranno quando il parroco chiederà l'aiuto della giovane per scagionare Ursula, ingiustamente accusata dell'omicidio. Le anticipazioni delle puntate andate già in onda in Spagna di Una Vita rivelano che, dopo aver scoperto il colpevole, averlo assicurato alla giustizia e, nel frattempo, essersi resi conto dei sentimenti che provano l'uno per l'altra, i due giovani innamorati decideranno di rendere pubblico il loro rapporto.

Prima di fare ciò Telmo abbandonerà il sacerdozio e insieme a Lucia informerà Felipe e Celia per ottenere la loro benedizione. Samuel, in precedenza abbandonato all'altare dalla giovane ereditiera, quando saprà che l'ex fidanzata e il Martinez saranno sul punto di formalizzare la loro unione davanti alla comunità di Acacias, si scaglierà contro la nuova coppia e verso Felipe.

Anticipazioni Una vita: Telmo e Lucia formalizzano il loro fidanzamento

La giovane Lucia e l'ex sacerdote, nelle puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5, si fidanzeranno ufficialmente.

Prima di arrivare a questo lieto momento i due hanno affrontato diversi ostacoli che, invece di allontanarli, hanno contribuito a tenerli sempre più uniti. Dopo aver abbandonato all'altare Samuel e aver aiutato Telmo a scoprire l'identità dell'assassino di frate Guillermo, la Alvarado deciderà di stare con il Martinez che intanto ha abbandonato la veste di parroco per passare tutta la vita accanto alla donna che ama.

Telmo e Lucìa inizieranno a frequentarsi come una coppia ma in modo discreto fino a che non prenderanno la decisione di informare i parenti della giovane, i cugini Celia e Felipe. Quest'ultimo però li precederà, sorprendendo i due mentre amoreggiano in canonica. L'Alvarez Hermoso non si stupirà e non si infurierà, ma raccomanderà loro di muoversi con prudenza visto che qualche settimana prima Lucia era fidanzata con l'Alday.

In seguito anche Celia verrà messa al corrente della relazione, ma non sembrerà molto interessata alla vicenda poiché la sua mente continuerà ad essere ossessionata da Milagros, la figlia dell'amica Trini. In ogni caso, Telmo e Lucia renderanno pubblico il fidanzamento, scatenando la furia di Samuel.

Anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita: Samuel inveisce contro Telmo, Lucia e Felipe

Venuto a conoscenza del fatto che l'ex fidanzata Lucia e il suo rivale Telmo sono in procinto di formalizzare il fidanzamento, Samuel Alday si infurierà e si precipiterà alla Deliciosa per insultare la coppia.

Alla pasticceria si presenterà Felipe che sarà anch'egli aggredito verbalmente dal giovane. Secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita l'Alvarez Hermoso sarà insultato dall'Alday che lo accuserà di essere un vigliacco e un uomo senza alcuna autorità. In base al giudizio di Samuel, infatti, Felipe sarebbe colpevole di non aver fatto nulla per costringere la Alvarado a sposarsi in nome del compromesso nuziale. La furia dell'uomo continuerà fino a che i presenti non lo costringeranno ad andarsene dalla pasticceria.