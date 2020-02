Il Segreto chiude e non rinnova la tredicesima stagione. La notizia arriva dai principali portali spagnoli tra cui Formula Tv e El Periodico. Pare che Antena 3 stia preparando una puntata finale all'altezza delle aspettative dei milioni di affezionati telespettatori. Tuttavia, gli episodi in Italia su Canale 5 continueranno ancora ad essere trasmessi per circa un anno.

A breve, dopo che Fernando avrà incendiato Puente Viejo, inizierà la dodicesima - e a questo punto ultima. stagione della soap opera che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 a partire dalla storia d'amore tormentata di Pepa e Tristan.

Saranno ben 16 le new entry, che inizieranno a dare vita a trame davvero interessanti. Nel cast rimarranno personaggi iconici come Francisca, Raimundo, Matias, Marcela, Mauricio e la famiglia Miranar, oltre ad altre figure marginali che già conosciamo. Di seguito, tutti gli ultimi aggiornamenti.

Il Segreto non rinnova la tredicesima stagione in Spagna

Non saranno felici i telespettatori affezionati alla soap opera in onda su Canale 5 da ormai diversi anni e che ha appassionato con le sue tormentate storie d'amore, intrighi e piani diabolici.

I protagonisti sono entrati nel cuore, basti pensare a Pepa e Tristan, la coppia che ha dato il via ufficialmente alle tantissime trame de Il Segreto. E non si potrebbe nemmeno immaginare la telenovela senza la presenza di Francisca Montenegro, la matrona del paese sempre intenta a tessere piani machiavellici assetata di potere, così come personaggi più buffi e caratteristici come la pettegola Dolores e l'imprevedibile Hipolito.

Eppure, pare che la soap opera stia per mettere la parola fine alle sue trame.

Come mai il Segreto non verrà rinnovato in Spagna? Sembra che la motivazione sia legata ai bassi ascolti, in particolar modo registrati nella dodicesima stagione. Lo share in terra iberica si assesterebbe sul 15,5%, un numero troppo basso per una stagione successiva.

Emilia Ulloa torna nella soap opera

Stando alle ultime anticipazioni e news riguardanti Il Segreto, è stato confermato il ritorno nel cast di un personaggio storico, ovvero Emilia Ulloa (Sandra Cervera).

Molto probabilmente, la moglie di Alfonso darà il via alla storyline finale che chiuderà l'ultima stagione della soap opera. Sui portali spagnoli non è stata ancora rivelata la data della messa in onda dell'ultima puntata della telenovela, un particolare che potrebbe regalare qualche speranza ai fan.

L'ultima puntata de Il Segreto in Spagna

Stando a quanto riportato dai portali spagnoli, quello di Emilia Ulloa non sarà l'unico ritorno nella soap capolavoro di Aurora Guerra. Pare infatti che, per chiudere in bellezza, si riaffaccino anche altri personaggi che hanno fatto la storia della soap. Ciò per dare finalmente una conclusione ad alcune storyline rimaste sospese o con un finale ancora da scrivere.

L'attesa sicuramente sta facendo trepidare i telespettatori spagnoli.

Buone notizie per quanto riguarda però la programmazione di Canale 5. Le puntate de Il Segreto continueranno infatti ad andare in onda per tutto il 2020, dal momento che vi sono circa sei mesi di differenza temporale con gli episodi iberici. inoltre, dato che Mediaset ha acquistato i diritti, dovrà comunque trasmettere tutte le puntate della soap. Al momento, non si hanno altre specifiche riguardo la data che segnerà la fine de Il Segreto, ma senza dubbio nei prossimi giorni emergeranno altri dettagli. Non resta che attendere le prossime anticipazioni iberiche per scoprire quali personaggi storici torneranno e come si svilupperanno le trame.