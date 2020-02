Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima serie evento 'L'Amica Geniale', tratta dalla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante, ormai giunta al secondo capitolo: 'Storia del Nuovo Cognome'. Il 2 marzo andrà in onda l'ultima puntata del secondo capitolo contenente il settimo e l'ottavo episodio. Sarà proprio nel corso di questa puntata che per le due protagoniste ci saranno degli importanti cambiamenti. Margherita Mazzuocco, nei panni di Elena Greco, riuscirà a laurearsi con gioia mentre Gaia Girace, nei panni di Raffaella Cerullo, diventerà confusa e smarrita.

Settimo episodio: il ritorno

Elena, nel corso della sua permanenza al nord Italia per studiare, cambierà notevolmente sia nei modi di fare che nel suo aspetto. Risulterà essere molto curata fisicamente e parecchio istruita rispetto a quando risiedeva nel Rione con la sua famiglia. Anche caratterialmente subirà un grosso cambiamento, infatti risulterà essere, in determinate situazioni, molto disinibita e meno chiusa. Per Pasqua tornerà a casa e una volta lì si accorgerà di tutti i cambiamenti avvenuti nel corso della sua permanenza a Pisa.

Anche Lila cambierà notevolmente: la donna infatti, priva di entusiasmo, condurrà la sua vita pensando solo ed esclusivamente ad allevare suo figlio. La Cerullo però non perderà l'occasione del ritorno della sua amica per servirsi ancora una volta della sua disponibilità. Le affiderà i suoi diari preoccupata che suo marito, Stefano Carracci, possa trovarli e reagire in maniera negativa. Elena dopo aver accettato di custodirli, non resisterà alla tentazione di leggerli presa da una forte curiosità.

Sarà proprio leggendo le parole della sua amica che comincerà a capire tutta una serie di comportamenti della donna che fino a quel momento non era riuscita ad interpretare nella giusta maniera.

Ottavo episodio: la fata blu

Dopo le vacanze di Pasqua trascorse al Rione, Elena rientrerà a Pisa e una volta li si dedicherà alla stesura del suo romanzo. A spingerla nella scrittura del suo primo lavoro letterario saranno i ricordi della sua infanzia trascorsa nel Rione insieme a Lila.

Durante la sua permanenza al Nord, Elena comincerà a ricevere la corte di un giovane molto istruito e cortese figlio di un brillante docente universitario molto conosciuto: Pietro Airota. Dopo essersi laureata con gioia e col massimo dei voti, la Greco riceverà un dono inatteso: il giovane Pietro le regalerà un anello di fidanzamento e lei in cambio, stupita dal gesto che potrebbe cambiarle la sua vita, le affiderà il suo prezioso romanzo. Dopo la conclusione dei suoi studi, tornerà a casa per festeggiare il traguardo raggiunto con la sua famiglia e sarà solo allora che si accorgerà di quanto sia cambiata la vita della sua amica Lila.

L'appuntamento con l'ultima puntata della seconda stagione è per Lunedì, alle 21:20 su Rai Uno.