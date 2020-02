il paradiso delle signore nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Le trame inerenti le puntate dal 2 al 6 marzo, rivelano che Rocco troverà il coraggio per cercare di conquistare Marina e riuscirà a convincerla ad uscire con lui. Intanto, Angela dopo aver visto suo figlio Matteo per l'ultima volta compirà un gesto estremo, ma non si toglierà la vita mentre Federico si godrà finalmente il successo derivato dalla pubblicazione del suo primo articolo.

Infine, Gabriella mentirà a Salvatore e Ravasi riuscirà a dedurre Adelaide.

Il Paradiso delle signore, Federico entusiasta del nuovo lavoro

Le trame Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo, rivelano che l'avvocato Lomonaco si metterà in contatto con Angela per comunicarle che ha delle novità su suo figlio. Nel frattempo, le tensioni tra Umberto e Adelaide aumenteranno sempre più e così Riccardo e Marta decideranno di cenare in famiglia nel tentativo di riportare un po' di serenità tra loro. Tuttavia, non ci riusciranno a causa dell'arrivo di Achille Ravasi, il quale raccoglierà l'invito della Contessa.

Più tardi, Clelia confesserà a Luciano di essere a conoscenza del fatto che Federico non è suo figlio. Intanto, il ragazzo, pieno di entusiasmo, dopo aver letto un articolo che parlava delle Frecce Tricolori, proporrà a Vittorio di invitare uno dei piloti al grande magazzino. Poco dopo, Angela avrà un comportamento che insospettirà Marcello e Roberta, i quali si convinceranno che la ragazza stia nascondendo loro qualcosa.

Intanto, Armando incoraggerà Rocco a farsi avanti con Marina per conquistarla. Il giovane volendoci riuscire senza ricorrere a sotterfugi, le rivelerà di essersi lasciato coinvolgere da Irene in un piano per farla ingelosire. Se da un lato, Rocco sembrerà finalmente aver trovato il coraggio per cercare di conquistare Marina, dall'altro, Salvatore farà sempre più fatica ad accettare il fatto che Gabriella lavori così tanto insieme a Cosimo.

Poco dopo, Marta confiderà a Vittorio e a Riccardo che non si fida affatto di Achille Ravasi. Nel frattempo, Al Paradiso arriverà una lettera di Nicoletta contenente le foto della piccola Margherita ed Angela le mostrerà a Riccardo. Tutti si chiederanno il perché abbia compiuto tale gesto nei confronti del Guarnieri junior e la ragazza, a quel punto, spiegherà il motivo a Roberta.

Il Paradiso delle signore, Rocco invita Marina al cinema e lei accetta

Negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 2 al 6 marzo, Vittorio appoggerà la proposta di Federico ed inviterà il tenente della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Ivan Balzano al grande magazzino.

In occasione di questo nuovo evento, Gabriella disegnerà dei foulard ispirati alle Frecce Tricolari che le giovani commesse indosseranno in onore dei militari. Nel frattempo, A Villa Guarnieri, Achille Ravasi riuscirà a sedurre Adelaide proprio sotto lo sguardo attonito ed impotente di Umberto, il quale non saprà più cosa fare per contrastare il rivale. Poco dopo, Rocco si farà avanti con Marina e la inviterà ad andare al Cinema, la giovane accetterà. Intanto, Angela verrà a sapere che suo figlio è stato adottato e per tale motivo non potrà mai più rivederlo né abbracciarlo. L'unico che riuscirà a comprendere fino in fondo il suo dolore sarà Riccardo e proprio per tale motivo, la ragazza confiderà a lui ciò che gli ha detto l'avvocato circa le ricerche del bambino.

Nel frattempo, Luciano e Silvia pur di non dare un altro dolore a Federico, continueranno a fingere di essere una coppia felice anche se non ci riusciranno molto bene. Più tardi, Angela confiderà a Roberta e Gabriella di avere avuto un bambino mentre Riccardo si impegnerà a cercare un modo affinché la Barbieri possa rivedere suo figlio almeno una volta. Intanto, Rocco e Marina dopo essere andati al cinema insieme, si organizzeranno per passare un'altra serata insieme. I due giovani andranno in Caffetteria per brindare insieme a Federico che ha voglia di festeggiare la pubblicazione del suo articolo sulle Frecce Tricolori.

Gabriella verrà meno alla promessa fatta a Salvatore e resterà a lavorare fino a tardi con Cosimo anziché andare in Caffetteria con gli altri.

Il Paradiso delle signore, spoiler 2-6 marzo: Gabriella mente a Salvatore

Gli spoiler Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo, rivelano che Le Veneri si prepareranno ad una nuova ed impegnativa giornata lavorativa, ma Gabriella sembrerà più inquieta del solito. La giovane non volendo scatenare la gelosia di Salvatore, non gli dirà di essere stata in compagnia di Cosimo al Circolo la sera prima. Tuttavia, Marcello, scoprirà la verità. Il giovane, lo dirà al suo socio e amico?

Nel frattempo, Federico, dopo i terribili istanti vissuti a causa della paralisi dovuta all'incidente, vivrà un momento di grande felicità e si godrà il successo derivato dalla pubblicazione del suo articolo. Poco dopo, Umberto, si rimetterà in gioco investendo sui giacimenti di gas nel Mediterraneo. Intanto, Angela, grazie all'intervento di Riccardo, riuscirà ad incontrare suo figlio Matteo. La giovane sarà molto emozionata nel rivederlo, ma poi la consapevolezza di non poterlo più rivedere, la spingerà a compiere un gesto estremo. La ragazza non arriverà a togliersi la vita. Cosa farà allora di tanto sconvolgente?